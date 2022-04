“En 3 años no hemos visto una oposición fuerte. Ni el Himno se saben”: Jairo Calixto

Haz patria, educa a un derechairo es “un análisis de excesos y situaciones hilarantes de quienes hoy se dicen oposición: políticos cuya aportación al debate social es el berrinche, la ira ciega y la promesa de cambio”.

Ciudad de México, 5 de abril (SinEmbargo).- El periodista Jairo Calixto Albarrán presenta Haz patria, educa a un derechairo (Aguilar) un libro que, explicó, sirve como auxiliar para quienes “odian y abominan” al Presidente Andrés Manuel López Obrador y “han buscado, buscan y buscarán recuperar lo que sienten que tenían, que era suyo y lo dejaron ir”.

“Todos tenemos a un amigo derechairo, se lo pueden dar en buen plan, no hay mala fe, es un asunto de que te des una educadita, que estás metiendo la pata profundamente”, aseguró el comunicador en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El libro aborda a personajes de la derecha como Vicente Fox, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, Diego Fernández de Cevallos, y empresarios e intelectuales que desde su posición de privilegio acusan al Gobierno de la 4T de ineficaz.

“De qué sirve tanto esfuerzo y tanto dinero invertidos en el empeño de destruir al Tirano de Macuspana, si este sueño no forma parte de un plan perfectamente bien planeado, orquestado más allá del berrinche y el hígado purulento, los delirios de ultraderecha que producen cuervos y que te sacarán los ojos y te dejarán los piojos”, comentó.

Jairo Calixto aseguró que uno de los grandes problemas de la derecha en México es que desconocen cómo es la vida de la mayoría de los mexicanos, pues viven en una realidad completamente diferente, llena de privilegios.

“Vivir mucho tiempo en esta burbuja, en esta zona te hace olvidar que hay otra tierra de donde provienes y que si la quieres gobernar debes conocerla tantito”, expresó

El autor aseguró que su sátira hacia la derecha mexicana ha provocado que muchas personas, entre ellas colaboradores y amigos, se hayan alejado de él.

“La mayoría no me quiere o me ha dejado de querer, mucho que eran cuates ya no”, apuntó.

No obstante, como apunta en la introducción, este trabajo “no pretende herir la susceptibilidad de nadie, ni siquiera la de aquellos que son mencionados y si tal propósito ocurriera os juro serán meramente coincidencia”.

“En el 2018 la campaña fue todos contra AMLO, una cosa salvaje, pero no funcionó, la gente no los peló y el resultado estuvo en el 2018”, recordó. Jairo Calixto indicó que es complicado poder cambiar la opinión de una persona que durante toda su vida se ha identificado con la derecha, pero, dijo, alrededor existen personas que se identifican con este sector pero no pertenecen a él. “Alrededor hay muchas rémoras que son seudofifís, que no tienen dinero ni los recursos para ser fifís, pero se aprovechan de esta oportunidad para untarse con los fifís, son a los que vemos realmente en las marchas”. Además aseguró que no ha recibido la invitación de los medios tradicionales para poder presentar su libro por el contenido del mismo. Sin embargo, dijo, habrá una presentación y se promoverá a través de redes sociales y foros en Twitter.