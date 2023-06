Familiares realizan vigilia para recordar a víctimas del incendio en la Guardería ABC

Por Ana Gamboa

Sonora, 5 de junio (ProyectoPuente).- “Sí, estamos aferrados, emperrados en seguir en esta lucha”, aseguró Patricia Duarte Flores, mamá de Andrés Alonso, víctima del incendio en la Guardería ABC.

En la vigilia previó al 14 aniversario de la tragedia que dejó sin vida a 49 niños y niñas en Hermosillo, padres de familia, vecinos y otros ciudadanos se reunieron para honrar la memoria de estos pequeños.

Paty Duarte, quien integra el Movimiento 5 de junio, puntualizó que continuarán marchando y reuniéndose para evitar que otras infancias de Sonora y el país pasen por la misma situación.

“Padres y madres de esta organización estamos, si lo quieren ver de alguna manera porque así no los han dicho, aferrados e incluso emperrados en seguir en esta lucha. Y sí, sí lo estamos. Estoy convencida y nunca me van a sacar de eso, que la muerte de mi hijo Andrés, la muerte de sus compañeritas y compañeritos, y las lesiones de los sobrevivientes, no será en vano. Este crimen de Estado, porque es de Estado así como Ayotzinapa también, nos tiene que dejar un gran aprendizaje, una gran lección a México, pero sobre todo tiene que dejar mecanismos que protejan a nuestros niños y niñas”, agregó.