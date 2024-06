Roger Waters pide a Sheinbaum que apoye a quienes protestan por atrocidades en Gaza

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– El músico británico Roger Waters, fundador del grupo Pink Floyd, felicitó a Claudia Sheinbaum Pardo por ser la virtual Presidenta electa de México, y pidió que se pronuncie en contra de las atrocidades en Gaza por parte de Israel.

A través de sus redes sociales, el exintegrante de Pink Floyd compartió una foto de la portada del periódico The Stanford Daily, publicada en 1991, en donde aparece la virtual Presidenta electa protestando a favor del libre comercio y la democracia de su tiempo como estudiante en la Universidad de Berkeley, California.

The New President of Mexico @Claudiashein

Protesting for Fair Trade and Democracy on campus in 1991.

Bravo Madame President.

Today the students on campus are protesting Genocide in #Gaza.

PLEASE TELL US YOU’RE WITH THEM.

✊🏼🇵🇸🕊️ pic.twitter.com/exNSWV9mx9

— Roger Waters ✊ (@rogerwaters) June 5, 2024