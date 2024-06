Morena alega hasta boletas perdidas y va a la guerra con MC por gubernatura tapatía

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco denunció que afuera de sus sedes distritales hay gente armada de un partido político, y que han agredido a su personal; Movimiento Ciudadano señaló que son de Morena, y responsabilizó al dirigente Mario Delgado de cualquier alteración al orden, y de la integridad física de las y los ciudadanos que participan en el proceso electoral.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).– La dirigencia de Morena alega que existen boletas perdidas en los comicios que se celebraron el pasado domingo 2 de junio, donde el virtual Gobernador electo resultó ser Pablo Lemus, de Movimiento Ciudadano (MC), por lo que exigen que haya un recuento de votos.

Mario Delgado Carillo, dirigente nacional de Morena, señaló que el partido no acepta los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en Jalisco, donde habría ganado el emecista sobre la candidata guinda, Claudia Delgadillo.

En una conferencia de prensa, el dirigente de Morena indicó que tenía información de haber ganado 13 de los 20 distritos federales, y que MC no habría ganado ninguno, por lo que no aceptaba los resultados.

“Sí tenemos información de que ganamos en 13 de 20 distritos federales, y que MC no ganó uno solo, que ganamos la mayoría en el Congreso local, que ganamos más de la mitad de los municipios, y que les dimos una paliza en la elección para el Senado de la República, y a la Presidencia de la República. Perdónenme, pero nadie les puede creer que ganaron la Gubernatura”, dijo.

“No vamos a permitir que se la roben, porque estos números nos permiten proyectar que Claudia Delgadillo ganó la gubernatura en Jalisco. […] Todo huele mal con la autoridad electoral en Jalisco”, agregó.

Delgado Carillo explicó que “todas las actas que se distribuyeron el día de la elección son ilegibles”, por lo que no hay manera de conocer la información en las actas, y que por ello, exigen que haya un recuento total de los votos y de las casillas

Empiezan a aparecer las boletas que reportamos que faltan. Están en bolsas de basura y todas en favor de @PartidoMorenaMx en el distrito 10 de Zapopan.

“Si no tenemos la información legible de las actas, estamos en nuestro derecho de exigir un recuento total. ‘Voto por voto, casilla por casilla’. […] No podemos decir que hay fraude porque no tenemos información, lo que queremos es que nos den toda la información””, añadió.

Asimismo, el dirigente morenista compartió en sus redes sociales varios videos en los que supuestamente ya han ido apareciendo las boletas faltantes que acusa, y reiteró que existe una diferencia en el conteo de boletas, ya que, al menos, en el Distrito 1 de Jalisco, alrededor de 40 mil boletas sin contabilizar, y que el patrón se repite en los 20 distritos locales y federales.

“No pasaremos por alto las anomalías en el conteo de los 20 distritos locales y federales de #Jalisco que arrojan una diferencia de un millón de votos. ¿En dónde quedaron las demás boletas?”, cuestionó.

No pasaremos por alto las anomalías en el conteo de los 20 distritos locales y federales de #Jalisco que arrojan una diferencia de un millón de votos. ¿En dónde quedaron las demás boletas? Por esta razón estamos pidiendo el recuento total, #VotoXVoto. ¡Vamos a defender…

Por su parte, Pedro Kumamoto, candidato morenista a la Presidencia Municipal de Zapopan, denunció que integrantes del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco quisieron extraer boletas válidas de la sede sin dar aviso, y sin respetar la cadena de resguardo.

“Hace unos minutos en el Consejo distrital número 10, un grupo de funcionarios del IEPC extrajo de manera ilegal una cantidad importante de boletas válidas de la elección municipal, supuestamente para trasladarlas al consejo de municipal de Zapopan. El problema es que sacaron las boletas en bolsas negras, sin dar aviso a nadie y sin respetar la debida cadena de resguardo, para garantizar que estos votos no fueran extraviados o alterados”, narró.

“Esto desde luego provocó la inconformidad de las personas que estaban presentes y que se dieron cuenta de este intento de traslado ilegal. Es inaceptable lo que está pasando, esto afecta gravemente la certeza y legalidad del proceso electoral del domingo”, agregó.

Acaba de suceder algo gravísimo en el proceso de conteo y cómputo en Zapopan. Hace unos minutos en el Consejo distrital número 10, un grupo de funcionarios del IEPC extrajo de manera ilegal una cantidad importante de boletas válidas de la elección municipal, supuestamente para…

INSTITUTO ACUSA AGRESIONES Y PRESENCIA DE PERSONAS ARMADAS

El Instituto Electoral jalisciense informó que, mientras se realiza el curso de los cómputos de votos, personas armadas de un partido político se encuentran manifestándose afuera de las sedes.

“En todas nuestras sedes distritales y municipales metropolitanas se encuentran personas manifestándose, y en algunas de ellas, se verifica la presencia de personas armadas que dicen pertenecer a un partido político”, compartió.

“Nuestro personal ha sufrido física durante el desempeño de sus funciones, por lo que estaremos presentando las denuncias correspondientes”, acusó.

⚠️COMUNICADO URGENTE ⚠️ En el curso de los cómputos, en todas nuestras sedes distritales y municipales metropolitanas se encuentran personas manifestándose y en algunas de ellas, se verifica la presencia de personas armadas que dicen pertenecer a un partido político.

De acuerdo con las y los usuarios de redes sociales, así como de políticos militantes a MC, las personas armadas pertenecerían al partido Morena.

“Este hecho intimidatorio no es compatible con un proceso legal, pacífico y transparente como el que estamos llevando a cabo. Solicitamos a esas personas de las sedes para que los cómputos cursen con normalidad”, finalizó el Instituto.

En redes sociales se compartieron varios videos en donde se observan tumultos de gente, en donde presuntamente militantes y simpatizantes de Morena agreden a personal del IEPC de Jalisco a las afueras de las sedes.

Exigimos lealtad democrática a @PartidoMorenaMx Así como nosotros en Ciudad de México con seriedad reconocimos el triunfo de otros, Morena tiene la obligación de reconocer allí, donde no ganó, como en Jalisco. Gente armada y golpeando funcionarios en ese estado es inaceptable…

MORENA DENUNCIA FRAUDE

La morenista Claudia Delgadillo denunció este miércoles que la elección para la gubernatura de Jalisco se trata de un fraude, y alertó que presuntamente en el Distrito 10 hubo robo de boletas de bolsas negras de basura.

“Denunciamos fraude y demandamos cumplimiento de las reglas. No permitiremos que se roben esta elección. Quieren criminalizar la manifestación política, incluso levantándonos falsos. Vamos al Distrito 10, donde se detectó robo de boletas. Informaré detalles a través de mis redes”, escribió en sus redes sociales.

Asimismo, dijo que los comicios se trataría de una elección de Estado. “No es posible que la democracia se esté vulnerando de esta forma, pero aquí toparon con pared, pues hay mucho pueblo que va a defender la democracia. No vamos a dejar pasar el fraude”.

Hoy, desde temprano, estoy defendiendo la voluntad del pueblo y el voto emitido este domingo. Junto con @mario_delgado y @LeonelCotaM, hemos recorrido distritos electorales. El @iepcjalisco debía iniciar los conteos a las 8 am, pero en varios distritos no ha empezado. Exigimos…

🚨MÁXIMA DIFUSIÓN🚨 En Jalisco hay una elección de estado y en colución con el IEPC Jalisco. No es posible que la democracia se esté vulnerando de esta forma, pero aquí toparon con pared, pues hay mucho pueblo que va a defender la democracia. No vamos a dejar pasar el…

MOVIMIENTO CIUDADANO PIDE ACEPTAR EL RESULTAR

Manuel Romo, coordinador estatal de MC, pidió anoche a Morena que acepte la derrota de su candidata Claudia Delgadillo frente a Pablo Lemus, pues no hacerlo es desacreditar el trabajo electoral, y de las y los ciudadanos que participaron en el proceso como funcionarios de casilla.

“Nos reunimos para hacer un llamado a que Morena acepte la voluntad de las y los jaliscienses, y que deje de desacreditar el trabajo del árbitro electoral y de quienes participaron en este proceso electoral como funcionarios de casilla. Los resultados son claros”, pidió Romo.

Desde Casa Ciudadana, nos reunimos para hacer un llamado a que Morena acepte la voluntad de las y los jaliscienses y que deje de desacreditar el trabajo del árbitro electoral y de quienes participaron en este proceso electoral como funcionarios de casilla. Los resultados son…

Dante Delgado, dirigente de MC, también pidió a Morena que respete los resultados, pues son “contundentes” e “indiscutibles”.

“Los resultados son contundentes, las y los jaliscienses eligieron a la mejor opción para el estado. La victoria de Pablo Lemus es indiscutible y debe ser respetada como resultado de un ejercicio ciudadano democrático. Desde Movimiento Ciudadano reiteramos el llamado a reconocer el legítimo triunfo naranja que refrenda el trabajo de los #BuenosGobiernos“, publicó.

Asimismo, Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de MC en el Senado, acusó a Morena y Mario Delgado de cualquier alteración al orden, y de la integridad física de las y los ciudadanos que participan en el proceso electoral.

Los resultados son contundentes, las y los jaliscienses eligieron a la mejor opción para el estado. La victoria de @PabloLemusN es indiscutible y debe ser respetada como resultado de un ejercicio ciudadano democrático. Desde @MovCiudadanoMX reiteramos el llamado a reconocer el…

LOS RESULTADOS DEL PREP

En Jalisco, donde gobierna el emecista Enrique Alfaro Ramírez, las y los ciudadanos votaron para elegir Gobernador o Gobernadora, 20 diputaciones de Mayoría Relativa, 18 diputaciones de Representación Proporcional, 125 presidencias municipales y mil 231 regidurías.

Los resultados del PREP a las 20:00 horas del lunes 3 de junio confirman que Movimiento Ciudadano retendría la gubernatura, pero con muy poca diferencia, con el 85.60 por ciento de las actas capturadas:

–Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano: 41.74 por ciento.

–Claudia Delgadillo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco (Morena, PT y PVEM): 38.22 por ciento.

–Laura Lorena Haro Ramírez, de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco (PAN, PRI y PRD): 17.07 por ciento.