La UNAM es una de las 100 mejores universidades del mundo por segundo año consecutivo

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- Por segundo año consecutivo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha sido calificada como una de las 100 mejores instituciones universitarias del mundo. Esto dentro del reconocido ranking internacional QS.

En el ranking más reciente de universidades mejor evaluadas dado a conocer por la plataforma QS, la llamada “máxima casa de estudios” logró colocarse en el puesto 94, al obtener una puntuación general de 61.4 sobre 100. De este modo, se posicionó como la institución académica mejor evaluada de México.

Para su evaluación, la plataforma tomó en cuenta seis criterios: reputación académica, reputación del empleador, proporción docente/estudiante, citas por facultad, proporción de estudiantes internacionales y proporción de profesores internacionales.

La UNAM obtuvo calificaciones superiores a los 94 puntos en cuatro de dichos criterios, destacando especialmente en el de reputación académica, en el cual consiguió una calificación de 97 sobre 100.

