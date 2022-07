Redes sociales del Ministerio de Defensa británico son hackeadas promocionando NFTs

LONDRES, 5 de julio (AP).— Las autoridades militares británicas tratan de averiguar quién hackeó las cuentas de redes sociales del Ejército el fin de semana, inundándolas con videos de criptomonedas y publicaciones relacionadas con arte electrónico coleccionable.

La investigación se inició después de que el contenido autorizado en la cuenta de YouTube del ejército fuera reemplazado por un video que promocionaba criptomonedas que incluía imágenes del multimillonario Elon Musk. La cuenta de Twitter del Ejército retuiteó varias publicaciones sobre NFTs o tokens no fungibles, imágenes digitales únicas que se pueden comprar y vender, pero que no tienen una contraparte física.

The breach of the Army’s Twitter and YouTube accounts that occurred earlier today has been resolved and an investigation is underway.

The Army takes information security extremely seriously and until their investigation is complete it would be inappropriate to comment further.

— Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) July 3, 2022