La OTAN firma los protocolos de ingreso de Suecia y Finlandia a la organización

Por Raf Casert

BRUSELAS, 5 de julio (AP).— Los 30 países aliados de la OTAN firmaron el martes los protocolos de acceso de Suecia y Finlandia, lo que remitía las solicitudes de ingreso de los dos países a las capitales de los estados miembros para obtener aprobación parlamentaria.

El trámite aumentaba el aislamiento estratégico de Rusia tras su invasión de la vecina Ucrania en febrero y los combates que continúan desde entonces.

Los 30 embajadores y representantes formales aprobaron oficialmente las decisiones de la cumbre de la OTAN de la semana pasada, en la que la alianza tomó la histórica decisión de invitar a Finalndia, vecino de Rusia, y Suecia, un socio escandinavo, a unirse al club militar.

We just concluded an historic #NATOSummit, making our transatlantic Alliance bigger, stronger & safer. Leaders agreed to invite #Finland & #Sweden to join #NATO; a fundamental shift in our deterrence & defence; a new Strategic Concept; & more support for #Ukraine. pic.twitter.com/rM0cUR27G7

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 30, 2022