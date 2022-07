De enero a la fecha se pagó Deer Park; los 600 mdd los recuperamos en utilidad: AMLO

El Presidente destacó que se detuvo la tendencia de 15 años consecutivos en pérdida de producción y reiteró que la compra de Deer Park y el megaproyecto de la refinería Olmeca permitirán a México tener una autosuficiencia en materia de energía.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los 600 millones de dólares que se invirtieron en la refinería Deer Park, ya se recuperaron de utilidad, en el periodo de enero a junio.

“Acerca de que la refinería no es negocio, la refinación, les voy a dar una noticia: de enero a la fecha, se pagó la refinería que pagamos de Deer Park, 600 millones de dólares que se pagaron, ya los recuperamos de utilidad”, dijo el Presidente.

“¿Qué dijimos nosotros? Vamos a seguir necesitando del petróleo y vamos a seguir necesitando las gasolinas. […] 15 años consecutivos de pérdida en producción, si no nos metemos a invertir, estaríamos sin materia prima. Si no levantamos las refinerías que nos dejaron casi en ruinas, no tendríamos capacidad para refinar nuestra materia prima”, añadió.

Asimismo, López Obrador explicó con una gráfica que con su Gobierno se detuvo la caída de la Producción Pemex Exploración y Producción (PEP) y que “ya estamos arriba y en el caso de la refinería, imagínense si no la iniciamos cuando entramos al Gobierno, no lo hubiéramos podido hacer por tiempo, es más cuando entramos al Gobierno se licitó y se entregaba si la hacíamos con una empresa particular creo que hasta el [20]26”.

El pasado 2 de julio se inauguró la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, que comenzará a operar al menos dentro de seis meses, es decir, en 2023, luego de que pase las pruebas protocolarias.

De acuerdo con las expectativas del Presidente, Olmeca pretende procesar 340 mil barriles diarios (mbd) de petróleo crudo para producir 172 mbd de gasolinas y 125 mbd de diésel con el objetivo de atender la demanda del 23 por ciento del país y con ello cubrir el 55 por ciento de la actual importación de combustibles.

La inversión prevista fue de alrededor de ocho mil millones de dólares para, entre otros insumos, el pago de equipos para las plantas y tanques de almacenamiento enfocados a las empresas ICA Fluor (México), Samsung Ingeniería (Corea) y Kellog Brown and Root (EU). Pero el Presidente López Obrador reconoció un sobrecosto de entre tres y cuatro mil millones de dólares, es decir, entre 38 y 50 por ciento más que lo estipulado en el presupuesto original.