Mickey Mouse entrará pronto en el dominio público: ¿Cuáles serán las limitaciones?

Por Sylvia Georgina Estrada

Saltillo, 5 de julio (Vangiardia).- Como consecuencia de la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos, Disney está cerca de perder los derechos exclusivos de algunos de los personajes más responsables del reconocimiento universal de la marca, incluido el de Mickey Mouse.

El célebre ratón entrará en el dominio público en 2024, casi 95 años después de su creación el 1 de octubre de 1928, el período de tiempo después del cual vencen los derechos de autor sobre un cuerpo de trabajo artístico anónimo o pseudo anónimo.

Pero la expiración de los derechos de autor no viene sin limitaciones, según expresó a The Guardian Daniel Mayeda, abogado de medios y entretenimiento.

