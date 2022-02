FOTOS: Así se verá el primer barrio residencial inspirado en las películas de Disney

Los Ángeles, 17 de febrero (EFE).- Disney se aventurará por primera vez en la construcción de barrios residenciales inspirados en sus películas, informó la división de la franquicia dedicada a la gestión de los parques temáticos.

La primera de estas comunidades ya ha sido bautizada como “Cotino” y comenzará sus obras este mismo año en la localidad de Rancho Mirage, en un terreno de más de 250 hectáreas en el californiano valle de Coachella.

Se trata de mil 900 viviendas levantadas en un espacio exclusivo ambientado en los personajes de la compañía y cuyos precios aún no han sido desvelados.

More concept art for Cotino, the first Storyliving by Disney community https://t.co/5ZQNdoxB3L pic.twitter.com/FOeGKFJ3aR

— LaughingPlace.com (@laughing_place) February 16, 2022