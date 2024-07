Es tonto quien piensa que el pueblo es tonto

En su conferencia mañanera del viernes 9 de febrero del 2024 el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que el hashtag #NarcoPresidente, lanzado en su contra en redes sociales los últimos días de enero, había tenido, hasta ese momento, 170 millones de vistas, promovido por ejércitos de bots desde Argentina, Colombia y Holanda, con una incalculable inversión en dólares. Campaña que no tuvo mayor efecto, como lo demostró la aplastante victoria de Morena y sus aliados en la contienda presidencial ganada por Claudia Sheinbaum Pardo. La campaña virtual, calificada por Presidencia de la República como la más grande de la historia moderna evidenció, una vez más, que las redes de internet no son el mundo real y que la gente, el pueblo, no es tonto ni se deja influenciar fácilmente.

“Estamos hablando de las grandes ligas del hampa de la política y del periodismo […] La derecha del bloque conservador es una internacional financiada por grupos hegemónicos, tiene ese instrumento, lo usan, ya no se requiere organizar manifestaciones, mucho menos hacer uso de la violencia, es utilizar medios supuestamente de información para manipular”, explicó López Obrador.

El triunfo morenista del pasado 2 de junio del 2024 fue la corroboración de una certeza que López Obrador ha reiterado cuando habla de la revolución de las conciencias, como un fruto de la Cuarta Transformación de la República. Una sentencia que viene de lejos, que a las fuerzas de derecha les ha costa mucho procesar, lo mismo que a personajes muy destacados vinculados al proyecto de la Cuarta Transformación.

El lunes 23 de enero del 2006, en el año de cierre del gobierno del panista Vicente Fox Quesada, en Puebla, López Obrador dijo: “El pueblo no quiere limosnas, exige justicia. El Presidente [Vicente Fox] ha empezado a repartir una pensión de 250 pesos para adultos mayores, en temporada electoral. Antes calificaba estos programas de populistas y paternalistas, pero ahora está apurado porque quiere votos. El pueblo no es tonto, es tonto el que piensa que el pueblo es tonto, ciudadano Presidente”.

El lunes 8 de julio del 2019 insistió AMLO: “El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente está bien informada, de todo…”.

El jueves 26 de mayo del 2022 reiteró la misma certeza: “La gente ya no quiere corrupción, cacicazgos, no quiere impunidad, no quiere injusticias, no quiere racismo, ni clasismo, ni discriminación, no quiere prepotencia, políticos fantoches, nada de eso quiere el pueblo, el pueblo se cansa de tanta pinche transa”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Siempre lo he dicho, el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, la gente sabe muy bien. A lo mejor el pueblo no sabe lo que quiere pero tiene perfectamente claro lo que no quiere”, sentenció.

El viernes 17 de marzo del 2023, nuevamente en su conferencia mañanera, López Obrador transitó por la misma senda: “El pueblo no es tonto, con todo respeto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe, en México ya no hay analfabetismo político, este es uno de los pueblos más conscientes del mundo”.

El lunes 27 de mayo del 2024, de nueva cuenta el presidente utilizó la misma sentencia: “Siempre he dicho que el pueblo de México es de los pueblos más politizados del mundo, eso es lo que no han querido internalizar, les cuesta trabajo aceptar a nuestros adversarios del bloque conservador […] Piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto”.

Sin embargo, a estas alturas, cuando está por concluir el primer sexenio de un gobierno de izquierda en la República y el presidente habla de la revolución de las conciencias en un segmento mayoritario del pueblo que está altamente politizado, en las misma filas de Morena hay quienes le niegan a la gente el derecho a expresar su desacuerdo, su malestar por las decisiones que se toman de manera copular y que carecen de la validación y apoyo de ciudadanos que ha jurado fidelidad a la Cuarta Transformación, al grado de considerar que la oposicion y resistencia a los abusos en la imposición de candidatos impresentables, estarían validando los rumores de discordia promovidos por la derecha.

En entrevista con “Los Periodistas”, Rafael Barajas, conocido por el sobrenombre del monero “El Fisgón”, quien dirige el Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP), aseguró que los ataques, señalamientos y cuestionamientos hacia el partido y su dirigencia forman parte de una operación encabezada por las derechas que están infiltradas en el movimiento.

En los últimos días, en el interior de Morena se ha generado un intenso debate debido a la nominación de personajes polémicos como Sergio Mayer, por encima de figuras que forman parte del movimiento desde sus inicios. Esta situación provocó que Rafael Barajas reclamara a la militancia de Morena y a sus aliados, el rechazo del nombramiento del actor y bailarín, pues consideró que es una pieza importante para tener la mayoría calificada que se necesita para aprobar el Plan C, el paquete de reformas impulsadas por el Presidente.

Rafael Barajas aseguró que la derecha está enfocada en generar división en el interior de Morena y en tratar de arrebatarle legisladores al partido guinda, por lo que dijo, sería un error que la militancia le quitara su lugar a Sergio Mayer.

Este jueves 4 de julio del 2024 la dirigencia de Morena hizo un llamado a Sergio Mayer para que se comprometa “de manera pública e inequívoca” a acatar la disciplina del partido y “ser fiel a los principios” del movimiento. Esto, a raíz de una fuerte polémica que se ha generado dentro de la militancia morenista, debido a la diputación plurinominal que le fue dada al actor en el partido guinda.

Morena publicó un comunicado en el cual señaló que, a través de redes sociales, “han surgido campañas de intriga, alimentadas por cuentas encubiertas de la red social X”, alrededor de la figura de Sergio Mayer y el rol que desempeñará como Diputado plurinominal en el Congreso en la próxima Legislatura. En el mensaje titulado “La victoria del pueblo, ante las intrigas digitales”, la dirigencia de Morena apuntó que dichas cuentas “coinciden con estructuras digitales construidas desde hace años en el campo conservador para desvirtuar, calumniar y desprestigiar” al movimiento.

“Despertó el ‘monstruo espiraciónista (sic), conservador, hipócrita, clasista, marrullero”, publicó el 13 de noviembre de 2022 Sergio Mayer Bretón en su cuenta de Instagram —un post que después borró— junto a una foto de su asistencia a la marcha de la Marea Rosa, organizada por membretes de Claudio X. González y de la oposición en contra de la Reforma Electoral que impulsaron el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena, el partido que le regaló al actor una diputación plurinominal para la Legislatura que iniciará en septiembre, situación que ha generado descontento entre la militancia morenista, se advierte en una información publicada por SinEmbargo.mx y firmada por la reportera Montserrat Antúnez, el lunes 2 de julio del 2024.

Sergio Mayer llegó a la política de la mano de Morena y con la anuencia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del actual presidente, según reconoció el actor y bailarín en una entrevista publicada por Reporte Índigo el miércoles 4 de abril del 2018.

El martes 15 de junio del 2021, en sus redes sociales Sergio Mayer difundió un mensaje: “Hugo López-Gatell, más de 250 mil razones para que te llamen a comparecer y tú…te despides con mariachi. Tantita madre, ¿no?”.

Como legislador morenista, Segio Mayer cuestionó el manejo que el gobierno de López Obrador dio a la pandemia de COVID-19 y sostuvo, el 29 de junio de 2021, en una entrevista para Reporte Índigo, que por la forma en la que manejó el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell “el tema del COVID podría llegar a ser juzgado como genocida”. Cuando fue interrogado, en ese mismo espacio, fue incapaz de nombrar un logro de la llamada Cuarta Transformación.

“No gusta que Sergio Mayer esté en la lista de plurinominales, a mí tampoco. ¿Cómo se construyó la lista de plurinominales de Morena? Ustedes saben que el estatuto plantea el sorteo por insaculación, en una asamblea con militantes se eligen cinco hombres y cinco mujeres por distrito y esos se van a tómbola, no se pudieron hacer las asambleas, se inscribió muchísima gente y eso se fue a tómbola. Creo que fue un error -que yo lo expresé en su momento- que el presidente del partido transmitió en vivo la insaculación y me parece que si Mario (Delgado, el dirigente de Morena) tenía apartados algunos lugares que iban a ser designación debió haberlo dicho”, expresó el pasado 26 de junio del 2024 a SinEmbargo Al Aire, Citlalli Hernández, Secretaria General de Morena.

La dirigente morenista aseguró que fue Mario Delgado Carrillo, presidente nacional del partido, quien decidió que el actor Sergio Mayer Bretón formara parte de la lista de diputados plurinominales de la organización guinda.

Pedro Mellado Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/pedromellado Periodista que durante más de cuatro décadas ha sido un acucioso y crítico observador de la vida pública en el país. Ha cubierto todas las fuentes informativas y ha desempeñado todas las responsabilidades posibles en medios de comunicación. Ha trabajado en prensa, radio, televisión y medios digitales. Su columna Puntos y Contrapuntos se ha publicado desde hace casi cuatro décadas, en periódicos como El Occidental, Siglo 21 y Mural, en Guadalajara, Jalisco. Tiene estudios de derecho por la Universidad de Guadalajara y durante una década fue profesor de periodismo en el ITESO, la Universidad jesuita de Guadalajara.

Los contenidos, expresiones u opiniones vertidos en este espacio son responsabilidad única de los autores, por lo que SinEmbargo.mx no se hace responsable de los mismos.