Copa América: Argentina vence a Ecuador en ronda de penaltis y avanza a semifinales

Lionel Messi falló su tiro desde los 11 pasos, pero el arquero de la selección argentina salvó la noche al atajar dos cobros de los ecuatorianos.

Ciudad de México, 5 de julio (AS).- Argentina vivió una noche de infarto ante Ecuador, pero ya puede respirar. La albiceleste es la primera semifinalista después de superar una agónica tanda de penaltis que inició con un fallo de Messi y dejó una exhibición del “Dibu” Martínez bajo los tres palos. El arquero sacó los dos primeros lanzamientos y encarriló el camino de su país una vez más. La “Tri” igualó el gol de Lisandro en el descuento, pero no fue la noche ecuatoriana desde los once pasos.

Ecuador disfrutó de los mejores minutos en el torneo en los primeros compases del choque. En la medular ganaron buena parte de los balones divididos con un omnipresente Caicedo y a partir de ahí generaron peligro. Sarmiento gozó de un claro remate en el área que sacó el “Dibu” con el pie y un instante después Preciado no pudo precisar su golpeo en el área tras el centro de Valencia.

Los hombres de Sánchez mantenían la intensidad en cada duelo, mantuvieron a Messi inédito y complicaron mucho a Enzo Fernández y De Paul en la generación de juego. Sin embargo, en la primera gran combinación de la albiceleste un remate de Enzo acabó en córner y ahí llegó la tragedia ecuatoriana. Mac Allister peinó la pelota en el primer palo y al segundo llegó Lisandro para convertir a placer. Nadie lo marcaba y nadie ni siquiera apareció a su alrededor.

El gol sirvió para que Argentina tomase impulso y para que Ecuador perdiese la compostura por momentos. Se sacudía la pelota ante la presión rival y un Enzo insistente en zonas de remate estuvo cerca de ampliar la ventaja. La “Tri” necesitaba el descanso y ya en el segundo tiempo el choque cambió de nuevo.

Argentina se mostró mucho más conservadora tanto con balón como sin él, jugó con fuego y estuvo a punto de quemarse. Quiso bajar el ritmo de la contienda y se quiso saltar la medular para evitar pérdidas en situaciones peligrosas. Sin embargo, permitió varios tiros de esquina consecutivos, y en el tercero De Paul cometió mano y el colegiado no dudó a la hora de señalar penalti. Enner Valencia tomó la responsabilidad y su suave lanzamiento pegó en la madera cuando el Dibu ya se había vencido al lado contrario.

Desde ese momento y hasta el final, Argentina mantuvo la misma mentalidad de intentar cerrar el partido, que no ocurriese nada sobre la cancha para escuchar el pitido final sin sobresaltos. Ecuador lo intentó, pero con evidentes problemas para generar. Sin embargo, la bombilla se encendió en el descuento. Yeboah sirvió un preciso centro y Rodríguez lo cabeceó con categoría desde una posición muy lejana. El VAR lo revisó, pero subió al marcador.

En la tanda decisiva el “Dibu” repelió los remates de Mena y Minda, y dejó en el olvido el fallo del “10”. Ahora la vigente campeona puede celebrar, descansar y esperar rival. Venezuela o Canadá.

