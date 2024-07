El Presidente dice que se alegró saber que su hijo Gonzalo no trabajará en Gobierno

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó esta mañana que se alegró de saber que su hijo Gonzalo López Beltrán, de 31 años, no trabajará en el Gobierno, luego de que fuera visto en la casa de transición de Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual Presidenta electa. López Beltrán fundó con su hermano Andrés López Beltrán la Chocolatería Rocío, un local en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y continuará en ese negocio.

“Gonzalo no está metido en la cuestión política. Ha ayudado como honorífico en el Interoceánico, pero no cobra. No va a trabajar en el Gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tiene en sociedad con Andrés”, comentó el Presidente en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.