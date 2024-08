El Tren Maya ha transportado a 297 mil 237 personas desde su apertura, dice director

Ciudad de México, de agosto (SinEmbargo).- El General Óscar David Lozano Águila, director de la empresa Tren Maya, informó este lunes que dicho transporte ha sido utilizado por 297 mil 237 personas desde su inauguración en diciembre de 2023. Al presentar el reporte de operaciones del Tramo 4, Águila destacó que por éste ya se han transportado 89 mil 158 pasajeros, y que se han vendido 65 mil 293 boletos en taquilla y 23 mil 865 en línea.

En la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y en la que estuvo presente la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, el General Lozano Águila precisó que 21 mil 582 pasajeros pertenecen a la población local y han usado el ferrocarril para transportarse por la zona. En suma, la mayor parte de los turistas que lo han utilizado son nacionales, 43 mil 743 personas; e internacionales, seis mil 253.

Asimismo, Lozano Águila detalló que se han transportado cinco mil 153 niñas y niños, y 84 mil cinco adultos. Desde el comienzo de las operaciones en diciembre de 2023, cuando el Tren Maya fue usado por 10 mil 851 personas, la demanda ha aumentado de manera gradual. En enero de este año, se dobló la cifra hasta 28 mil 792 y tuvo su máxima ocupación en marzo, cuando se alcanzaron los 45 mil 091 pasajeros. Posteriormente, el tren se mantiene con un promedio de 40 mil pasajeros mensuales.

El Tramo 4 del Tren Maya conecta a Izamal con Cancún a través 239 kilómetros de vía doble electrificada. En Cancún se establecerá el centro de operaciones ferroviarias para todo el circuito, de los siete tramos por mil 554 kilómetros. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el Tren Maya, el Gobierno federal gastó 337 mil 794 millones de pesos en inversión física de enero a abril de 2024, es decir, hubo un crecimiento de 27.7 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, subrayó la trascendencia del tren para la justicia social y económica de comunidades como Nuevo Xcán y Leona Vicario, que estaban totalmente marginadas del éxito que representa Cancún y que ahora se hacen visibles para el mercado turístico. “La gente ya empieza a sentir la derrama económica que se genera en torno a esta obra emblemática”, sostuvo.

Añadió que con el Tren Maya, las comunidades rurales de Quintana Roo se sienten incluidas en el desarrollo, y empiezan a pensar en términos de cadenas de valor y oportunidades de emprendimiento. Mara Lezama citó cifras que reflejan el éxito laboral que ha tenido el proyecto del Tren Maya en la región: en Quintana Roo se han creado más de 44 mil 370 empleos formales y directos, además de aproximadamente 18 mil 409 empleos indirectos en actividades relacionadas.

Alineado al Tren Maya, la Gobernadora adelantó que se trabaja en nuevos proyectos, como la construcción de dos almacenes de combustible de Pemex en Cancún y Chetumal, que permitirán multiplicar por casi seis veces la capacidad de almacenamiento en la entidad.

Con la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se analiza la posibilidad de prolongar el gasoducto Mayakán de Valladolid, Yucatán, hasta Quintana Roo para atender los requerimientos del Tren Maya y elevar la competitividad del sector empresarial. De igual manera, se creará un centro de investigación para el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la zona de San Miguelito, en la zona hotelera de Cancún, donde se presentarán los rescates de piezas arqueológicas derivados de las obras del tren.

“Por eso me gusta llamar al Tren Maya ‘El Tren de la Justicia Social’ y a sus vías ‘Las Vías de la Transformación’, porque no hay mejor forma de transitar hacia la justicia social que llevar el desarrollo económico a esos lugares a donde no había llegado. Y no hay mejor forma de transformar la vida de la gente que hacer realidad la Prosperidad Compartida”, puntualizó.