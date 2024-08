El equipo femenil de tiro con arco reclama a Conade por dar “lo mínimo indispensable”

Ángela Ruiz, la más joven de la tríada arquera, afirmó que con un mayor apoyo de la Conade podrían hacerse “cosas más grandes”. “No voy a agradecer por darnos de comer”, agregó Ana Paula Vázquez.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).- Las arqueras mexicanas Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes ganaron medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos de París, reclamaron a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) mayor apoyo, pues acusaron que reciben “lo mínimo” para desempeñar su disciplina.

Durante una conferencia de prensa realizada en la capital francesa, previo a su regreso a México, fueron cuestionadas sobre cómo definirían el apoyo que la institución precedida por Ana Gabriela Guevara ha brindado a sus deportistas.

“Muchas veces vamos a evadir esa pregunta, pero decir que fue lo mínimo indispensable es lo justo. No diré que nos han dado más de lo que merecemos, pero tampoco menos. No voy a agradecer por darnos de comer”, comentó Ana Paula Vázquez.

En ese mismo sentido, Ángela Ruiz, quien cumplió 18 años el día en que ganó el bronce junto con sus dos compañeras, festejó su triunfo, aunque afirmó que con un mayor apoyo de la Conade podrían hacerse “cosas más grandes”.

¡Cae la primera medalla! 🥉🇲🇽 El equipo femenil de Tiro con Arco, conquista el bronce en estos #JuegosOlimpicos de #París2024 de la mano de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Abriendo el medallero para México. pic.twitter.com/eWcFD91Vnc — CONADE (@CONADE) July 28, 2024

“Se siente padre que pudimos llegar con lo mínimo indispensable. Imaginen lo que se podría hacer con un esfuerzo grande, con un apoyo que realmente se merece un deporte que ha entregado medallas. Podríamos mejorar en equipos, en lo individual”, comentó.

Por su parte, Alejandra Valencia, la más veterana del equipo de tiro con arco femenil, resaltó su participación, pero tampoco la consideró como satisfactoria, pues sabía que podían “hacer más”.

También resaltó la necesidad de brindar mayor apoyo en “la base de la pirámide” para formar un semillero de tiro con arco y, en consecuencia, “ser como las potencias”.

Valencia y Vázquez consiguieron la medalla de bronce junto con Ruiz, a pesar de que ambas en diversos episodios del pasado fueron objeto de delitos, pues en distintos puntos de su vida llegaron a reportar robo a su equipo profesional de tiro con arco.

A pesar de los esfuerzos del instituto con puertas de alta seguridad, si se lograron meter. 😔 pic.twitter.com/ObBumqKXki — Ana Paula Vázquez (@AnaPauVF1311) June 6, 2022

En 2020, Vázquez pidió ayuda a la gente, debido le robaron una parte del equipo con el que entrena y compite. A través de redes sociales, la oriunda de Coahuila hizo un llamado a sus seguidores para poder recuperar sus pertenencias. “Amigos, lamentablemente hoy nos robaron el campo, forzando y abriendo la puerta de la bodega y bueno, afortunadamente no se llevaron todo ya que la mayoría del material deportivo estaba adentro de una segunda bodega y esa no la pudieron abrir”, explicó Vázquez.

“Lo que si se llevaron fueron los cases/estuches de dos compañeros y case/estuche, los cuales tenían un arco, pares de ramas estabilizadores, flechas, ropa de lluvia, viseras, gorras, mandas y demás de los monóculos de nueve compañeros más el mío”, dijo.

“Si alguien llega a saber a ver en venta alguno de estos artículos que honestamente son difíciles de vender a personas fuera de este medio deportivo, háganoslo saber en cuanto se pueda porque tenemos competencia este jueves y en menos de un mes y desgraciadamente no tenemos nuestras cosas completas”, agregó.

Cuatro años después, Alejandra Valencia denunció en sus redes sociales que su equipo de competencia fue maltratado por la aerolínea en la que viajó de Hermosillo, Sonora, a la Ciudad de México. Ella ya había manifestado a diferentes periodistas su inconformidad sobre una aerolínea que ya anteriormente le había maltratado su herramienta de competencia.

Valencia Trujillo, comentó, “normalmente yo no hago este tipo de videos, pero ya van muchas veces que esta aerolínea hace lo mismo, vengo viajando de Hermosillo, Sonora, me hicieron firmar y me preguntaron ¿Qué es? les dije, es un arco, me preguntaron ¿requiere cuidados y manejo? les dije sí; cuando llegué lo vi maltratado y ¡Es mi arco! ¡Con el que compito! se lastimó por el mal manejo y cuando vine al servicio de equipaje como está firmada la papeleta ellos se deslindan de todo, aunque la etiqueta dice que se tiene que manejar con cuidado y que ellos no se hacen responsables de nada ¿Qué onda aerolínea?, ¿Qué traen contra mí? Necesito una respuesta, necesito mi estuche para competir, esto tiene un hoyo y el arco lo necesito para competir, ¿Por qué no se hacen responsables?”.

La Conade, cuya titular es la exatleta olímpica Ana Gabriela Guevara, ha sido objeto de diversas críticas durante su gestión, tanto por contar con poca transparencia con los recursos que percibe la Comisión, así como el casi nulo apoyo que diversos deportistas mexicanos han denunciado.

De 2018 a 2023, el presupuesto destinado a las actividades deportivas en México creció en promedio 1.7 por ciento. En algunos años la cifra incrementó por los apoyos directos entregados a competidores de alto nivel, sin embargo, el presupuesto anual nunca superó los 3 mil millones de pesos y el último año en que se registró inversión física fue en 2015.

Estos son los datos que la Conade, que depende de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reportó en la Cuenta Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde 2014, el presupuesto de la Conade viene a la baja. Ese año se ejerció un total de 4 mil 032 millones de pesos; desde 2016 en adelante, el presupuesto osciló entre los mil y 2 mil 900 millones anuales.

La dependencia dirigida por la exatleta Ana Gabriela Guevara, cosechó críticas por las quejas de deportistas que incluso denunciaron extorsión y acoso a través de terceros.

“Más allá de mi situación en particular, esta incertidumbre por falta de procesos claros [de selección] está afectando a toda una generación de deportistas de una manera inimaginable. Nuestra mayor competencia debería de ser en nuestras canchas, en nuestros velódromos y no con nuestras autoridades”.

En 2019, hubo inconsistencias de servidores públicos de la Conade en la comprobación del uso de recursos públicos de “Atención al Deporte”, un programa destinado a otorgar servicios integrales para elevar el nivel competitivo de los atletas de alto rendimiento.