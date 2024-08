María Isabel niega homicidio y acusa al futbolista Salcedo por tráfico de influencias

Ante la aprehensión en su contra por el homicidio de José Félix “N”, María Isabel Hernández explicó que sus abogados ya preparan su defensa, debido a que los testimonios y fechas en su contra no son comprobables.

Ciudad de México, 5 de agosto (SinEmbargo).-María Isabel Hernández, madre del jugador del Cruz Azul, Carlos Salcedo, se pronunció tras conocerse que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco giró una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el homicidio de José Félix “N”, ocurrido en marzo de 2023, con quien disputaba una herencia.

Por medio de un video, la mujer habló de los procesos legales en los que está involucrada, uno de ello es la aprehensión en su contra por parte de un Juez de control con sede en Tonalá, Jalisco, al acreditar que ella y su hija Paola Salcedo estarían implicadas en el homicidio, luego de que el Ministerio Público acreditará las declaraciones.

Ante ello, Hernández Navarro señaló que se enteró de la orden de aprehensión el pasado 2 agosto a través de redes sociales, después de presentarse ante las autoridades para continuar con las investigaciones sobre el feminicidio de su hija Paola a finales de junio: “Más de tres veces fui a la Fiscalía del Estado de México a declarar, a mostrar pruebas sobre el feminicidio de mi hija y jamás se me notificó nada”.

El 31 enero, un juzgado de control y juicio oral del primer distrito judicial en Tonalá solicitó su aprehensión y la de su hija Paola por el delito de homicidio calificado en su modalidad de premeditación y ventaja en contra de José Félix “N” en la colonia Atlas, de Guadalajara, Jalisco, por una presunta disputa de herencia.

“Hablan sobre una herencia, yo soy una persona jubilada pensionada, mi hija era una persona solvente económicamente y realmente ni familiares directos somos como para reclamar una herencia”, mencionó.

De acuerdo con las investigaciones, Paola y un sujeto amenazaron de muerte a José Félix el 5 de marzo, luego de que este reclamara por los bienes adquiridos con la herencia que disputaban; sin embargo, la joven interceptó a la víctima, la insultó y amenazó de muerte, junto con otra persona. Al día siguiente, el hombre fue asesinado.

La víctima fue asesinada a balazos el 6 de marzo frente a su esposa por dos hombres vestidos como repartidores de comida, mediante órdenes de Martha y María, según el documento. Al respecto, María Isabel Hernández explicó que sus abogados ya preparan su defensa, debido a que los testimonios y fechas no son comprobables.

“Hablan de una fecha de un 5 de marzo que mi hija se presentó con un hombre a amenazar al fallecido José Félix, es totalmente falso. El día 3 de marzo a mí me operan, cuando me dan de alta mi hija estuvo toda la convalecencia, estuvo por más de 10 días conmigo, entonces no sé como mi hija pudo estar en dos lugares (…) “Me parece muy extraño que en dos casos similares la Fiscalía del Estado de México y la Fiscalía de Jalisco actúan de formas diferentes (…) Con tristeza por ser mi hijo una figura pública, tener el poder adquisitivo, tener tráfico de influencias, tener medios, se manejan las cosas muy diferentes y se hace el proceso diferente”, indicó.

A partir del asesinato de Paola Salcedo, su hermano pediría la rescisión de contrato con el Cruz Azul el pasadon 20 de julio por problemas familiares, mismos que provocaron su ausencia en la liga.

Más tarde, Martha Paola Salcedo, de 29 años, murió el 1 de julio. La joven fue atacada a balazos cuando se encontraba afuera de un circo en Huixquilucan, Estado de México y murió en el hospital Ángeles de Interlomas, a donde había sido trasladada.

El pasado 16 de julio, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron este martes a las instalaciones del Cruz Azul, al sur de la Ciudad de México, para entregar al futbolista Carlos Salcedo un citatorio, a fin de rendir su declaración, en calidad de testigo, sobre el homicidio de su hermana Paola Salcedo, ocurrido el pasado 29 de junio en Huixquilucan.

Los elementos ministeriales hablaron con el jugador en la zona del lobby del Club Cruz Azul, ubicado en la Noria, donde expusieron que era requerido por el Ministerio Público que continuaba con la investigación del caso, luego de que se negara a asistir al encuentro con las autoridades. Asimismo, el órgano constitucional aclaró que su declaración sería en calidad de testigo y no de imputado, por lo que no debía tener ningún temor para presentarse ante la justicia.

Cabe mencionar que la orden de la FGJEM llegó dos semanas después de la muerte de la conductora y publirrelacionista, quien fue atacada a balazos cuando se encontraba afuera de un circo en Huixquilucan, Estado de México y murió en el hospital Ángeles de Interlomas, a donde había sido trasladada.

Su hermana Paola había señalado también en 2018 un nuevo encontronazo con su hermano, cuando intentó advertirle de una supuesta infidelidad por parte de su esposa Andrea, por lo que el futbolista se alejó aún más de sus padres y hermana.

La cita del jugador del Cruz Azul llegó el jueves pasado, cuando asistió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para declarar sobre la muerte su hermana, la publirelacionista Martha Paola Salcedo.

Salcedo llegó a bordo de una camioneta blanca Chevrolet, vestido con una camisa tipo polo color amarillo, unas bermudas negras y tenis blancos. No dio declaraciones a la prensa y fue recibido por elementos de Fiscalía General de Justicia mexiquense que lo acompañaron hasta el acceso. Salcedo permaneció por cuatro horas en las instalaciones y posteriormente se retiró en el mismo vehículo.