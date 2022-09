Los amigos de Lorenzo Córdova en la UNAM violaron legalidad para mantenerle la plaza

De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso SinEmbargo, Lorenzo Córdova Vianello logró —a través de un proceso plagado de irregularidades y con la intervención de personajes cercanos— que se le otorgaran dos prórrogas a su licencia como investigador de la UNAM con el objetivo de poder retomar sus actividades una vez que concluya su periodo como Consejero Presidente del INE.

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Después de concluir su periodo como Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), el 4 de abril del próximo año, Lorenzo Córdova Vianello regresará al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, pero la plaza de investigador la preservó con violaciones a la legislación universitaria y al amiguismo de las autoridades, como consta en numerosos documentos.

El Estatuto de Personal Académico (EPA) de la UNAM sólo autoriza una licencia académica sin goce de sueldo de seis años como máximo y así se lo hizo saber a Córdova Vianello el Consejo Técnico de Humanidades de la UNAM, en 2014, y él mismo lo reconoce en una carta, pero este mismo órgano y el Consejo Interno del IIJ —que ocupan sus amigos— decidió ampliarla, en dos ocasiones, hasta 2023, violando esa disposición jurídica.

No sólo eso: El Consejo Interno del IIJ —que es el principal centro de investigación jurídica de México— y el Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) violaron el principio de legalidad, porque no fundaron ni motivaron sus resoluciones para las dos prórrogas de la licencia académica de Córdova Vianello y hasta invocaron disposiciones no aplicables al caso concreto.

Así, como cualquier trámite burocrático, los directivos de los órganos de la UNAM autorizaron en dos ocasiones —una en 2020 y otra en 2021— la licencia de Córdova Vianello para que, el próximo año, retome la plaza de investigador, titular “B”, de tiempo completo, definitivo, justo a un año de la elección de Rector que hará la Junta de Gobierno.

De este modo, Córdova Vianello brinca de la élite dorada del INE, encumbrado como Consejero Presidente por el PRI de Enrique Peña Nieto y ahora por la coalición Va por México, a la élite dorada de la UNAM, donde retomará su plaza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas que le resguardaron sus amigos.

La Junta de Gobierno elegirá, este lunes 5 de septiembre, al nuevo director del IIJ, en sustitución de Pedro Salazar Ugarte, quien es amigo de Córdova Vianello y quienes fueron asesores de José Woldemberg cuando presidió el Consejo General del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), entre 1996 y 2003.

Aunque en la terna para la dirección del IIJ están Edgar Corzo Sosa y César Iván Astudillo Reyes, la favorita es Mónica González Contró, egresada de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de cuya institución es egresado también Salazar Ugarte.

Salazar Ugarte es a quien Córdova Vianello le solicita, el 1 de abril del año pasado, la prórroga a la licencia como investigador hasta el 4 de abril de 2023, una carta en la que anexa el oficio del Consejo Técnico de Humanidades que, el 5 de junio de 2014, aprobó su licencia académica sin goce de sueldo que, textualmente, dispone “que no podrá ser mayor a seis años, conforme al límite establecido en el artículo 98, inciso d), del EPA”.

El oficio firmado por Estela Morales Campos, en ese entonces presidenta del Consejo Técnico de Humanidades, y dirigido a Héctor Felipe Fix-Fierro, antecesor de Salazar en la dirección del IIJ, fundamenta la aprobación en los artículos 97 inciso e) penúltimo y último párrafos, 98 proemio e inciso d), y 100 del EPA, así como los criterios de interpretación emitidos por la Oficina del Abogado General de la UNAM.

Sin embargo, ya con Salazar Ugalde como director del IIJ y Guadalupe Valencia García como presidenta del Consejo Técnico de Humanidades, los criterios legales fueron otros para beneficio de Córdova Vianello:

Hace dos años, el 3 de septiembre de 2020, el Consejo Técnico aprobó la primera prórroga a la licencia de Córdova Vianello por un año, del 2 de abril de 2020 al 3 de abril de 2021, pero los fundamentos legales de Valencia García fueron muy distintos a los de Morales Campos, su antecesora.

“El Consejo Técnico, durante la octava sesión ordinaria celebrada hoy, con fundamento en los artículos 12 fracción VI, 49 fracción I y 50 del Estatuto General de la UNAM, y considerando la opinión favorable emitida por el Consejo Interno del 24 de agosto de 2020, resolvió: Aprobar la prórroga de la licencia académica sin goce de sueldo solicitado por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello para continuar desempeñando el cargo de Consejero Presidente del InstitutoNacional Electoral, del 2 de abril de 2020 al 1 de abril de 2021”.

En efecto, este oficio firmado por Valencia García y enviado a Salazar Ugarte, del que SinEmbargo tiene copia, fundamenta la decisión en artículos que nada tienen que ver con el caso:

El artículo 12 fracción VI del Estatuto General de la UNAM se refiere a que son autoridades universitarias los consejos técnicos de las facultades y escuelas, y los de Investigación Científica y Humanidades.

El 49 fracción I establece que “serán obligaciones y facultades de los consejos técnicos: I. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que les presenten el Rector, el director, los profesores y los alumnos o que surjan de su seno”.

Y el artículo 50 es sobre las votaciones: “Las decisiones de los consejos técnicos, salvo disposición en contrario de este Estatuto o de sus reglamentos, se tomarán a simple mayoría de votos”.

Es decir, no hay ningún sustento legal para la decisión de prorrogar, por primera vez, la licencia de Córdova Vianello, lo que se repite en la segunda prórroga, como si fuera un machote: No sólo se reproducen los vicios de legalidad, sino el criterio del Consejo Interno del IIJ, el organismo élite del derecho en la UNAM.

El oficio firmado por Valencia García y enviado a Salazar Ugarte, con fecha de 6 de mayo de 2021, establece:

“El Consejo Técnico, durante la octava sesión ordinaria celebrada hoy, con fundamento en los artículos 12 fracción VI, 49 fracción I y 50 del Estatuto General de la UNAM, y considerando la opinión favorable emitida por el Consejo Interno del 12 de abril de 2021, resolvió: Aprobar la prórroga de la licencia académica sin goce de sueldo solicitado por el Dr. Lorenzo Córdova Vianello para continuar desempeñando el cargo de Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, del 4 de abril de 2021 al 4 de abril de 2023”.

Con fundamentos legales que nada tienen que ver con el caso concreto, las prórrogas a la licencia a Córdova Vianelo se tomaron sólo “considerando la opinión favorable emitida por el Consejo Interno”, cuyo presidente es Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

En el acta 11/2021 de la sesión del Consejo Interno del IIJ, 12 de abril de 2021, se resolvió el punto cuarto de la orden del día:

“Los miembros del Consejo Interno tomaron conocimiento del asunto presentado y de manera unánime aprobaron el punto sobre la solicitud de ampliación de licencia sin goce de sueldo, hasta que concluya su cargo como Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) el próximo 4 de abril de 2023, presentada por el Dr. Córdova Vianiello”.

Presidido por Salazar Ugalde, el Consejo Interno del IIJ está integrado por la secretaria, Issa Luna Pla, así como los consejeros titulares, Patricia Kurczyn Villalobos, Andrea Pozas Loyo, Patricia Basurto Gálvez y Hugo Concha Cantú.

Luna Pla fue asesora de la presidencia del INE de Córdova Vianello y los une a ambos una relación de amistad; aunque el Consejero Presidente no coincidió con Concha Cantú cuando éste fue director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y como encargado de la Secretaría Ejecutiva del IFE, entre 2005 y 2010, también tienen relación afectiva.

En la carta a Pedro Salazar para ampliar su licencia académica sin goce de sueldo hasta que concluya su presidencia del INE, el 1 de abril de 2021, Córdova Vianello reconoce que los artículos 97 inciso e) penúltimo y último párrafos, 98 proemio e inciso d), del EPA, sólo autorizan licencias sin goce de sueldo por un máximo de seis años, como queda claro en la licencia otorgada en 2014.

“En ese sentido, si bien es cierto que la norma prevé un plazo genérico consistente en una temporalidad máxima de seis años para el goce de la licencia, también lo es que su estricta aplicación por el Consejo Técnico impide ejercer mis derechos laborales como académico de la UNAM, en razón de que el cargo que desempeño actualmente como Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral excede ese límite temporal, pues conforme a lo dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la duración del encargo es de nueve años”.

Y añade: “De ahí que al tratarse de una disposición que afecta derechos laborales del suscrito y atendiendo a lo establecido por el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que las autoridades deberán interpretar y aplicar en beneficio de la persona la protección más amplia cuando exista en juego un derecho fundamental, como son los derechos laborales, particularmente las prerrogativas por ser trabajador académico de la UNAM, es que encuentra justificación la prórroga de mi licencia hasta que concluya mi encargo como Consejero Presidente del INE, esto es, hasta el 4 de abril de 2023”.

Esto es lo que argumenta el solicitante, pero las autoridades de la UNAM, tanto de Humanidades como del Instituto de Investigaciones Jurídicas –que es la élite del derecho de la Máxima Casa de Estudios de México– no fueron capaces ni de motivar y fundamentar su determinación, ni siquiera con los propios criterios de Córdova Vianello, que viola el principio de legalidad.

Como consta en todo el expediente del caso, obtenido por SinEmbargo con base en la Ley de Transparencia, lo único que hicieron los miembros del Consejo Técnico de Humanidades fue asumir los criterios del Consejo Interno del IIJ, que tampoco argumentaron ni fundaron por escrito nada para las dos prórrogas de la licencia para sumar nueve años, lo que viola el Estatuto de Personal Académico de la UNAM.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.