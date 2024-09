La OMS califica como exitosa la primera fase de vacunación contra la polio en Gaza

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó el jueves que la primera fase de la campaña de vacunación contra la poliomielitis en la Franja de Gaza concluyó “con éxito” en la zona central del enclave, una jornada en la que arrancó ya la segunda etapa de la misma, en esta ocasión con el foco en el sur de Gaza.

“La primera fase de la campaña contra la polio concluye con éxito en Gaza”, dijo la oficina de la OMS para Medio Oriente, que detalló que “más de 187 mil niños menores de 10 años recibieron la nueva vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 (nOPV2) en el centro de Gaza durante la primera fase de una campaña de vacunación de dos tandas”.

Así, el organismo ensalzó en su cuenta en la red social X que “la cobertura de vacunación en esta fase superó el objetivo estimado de 157 mil niños debido al movimiento de población hacia el centro de Gaza y la expansión de la cobertura en zonas fuera de la zona designada para las pausas humanitarias”.

“Para garantizar que ningún niño queda sin vacunar en la zona, la vacunación contra la polio continuará en cuatro instalaciones sanitarias en el centro de Gaza durante los próximos días”, confirmó, después de un anuncio en este sentido por parte del Ministerio de Sanidad del enclave, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El representante de la OMS en los territorios palestinos ocupados, Rik Peeperkorn, destacó que “todas las partes respetaron la pausa humanitaria” y expresó su deseo de que “este impulso positivo continúe” durante las siguientes fases de la campaña de vacunación.

La OMS especificó que en la primera fase de la campaña participaron 513 equipos integrados por un total de dos mil 180 trabajadores sanitarios y comunitarios, incluidas visitas de equipos móviles a “zonas de difícil acceso” para poder vacunar a niños cuyas familias no podían trasladarse a los centros designados a tal fin.

