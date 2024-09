El Papa y gran imán de mezquita piden luchar contra violencia y proteger el planeta

Por Nicole Winfield y Edna Tarigan

YAKARTA, Indonesia, 5 de septiembre (AP). — El Papa Francisco y el gran imán de la mezquita más grande del sudeste asiático se comprometieron el jueves a luchar contra la violencia de inspiración religiosa y a proteger el medio ambiente, y lanzaron un llamado conjunto a la amistad interreligiosa y a la causa común dentro del viaje del pontífice a Indonesia.

Este fue el momento cumbre de la primera parte del viaje de 11 días que llevará a Francisco a cuatro países del sudeste asiático y Oceanía. Por la tarde, el Papa ofició una misa en un estadio de la capital, Yakarta, ante miles de personas que, soportando las altas temperaturas, lo aclamaron mientras recorría la pista en un papamóvil descapotado.

En el acto matinal en la icónica mezquita de Istiqlal de la ciudad, Francisco presidió un encuentro interreligioso cargado de significado simbólico y toques personales, al que acudieron representantes de las seis religiones reconocidas oficialmente en el país: islam, budismo, confucianismo, hinduismo, catolicismo y protestantismo.

El pontífice y el gran imán, Nasaruddin Umar, se pararon en la entrada al “Túnel de la amistad”, un paso subterráneo que conecta el complejo de la mezquita con la vecina catedral católica de Nuestra Señora de la Asunción.

Indonesia, que tiene la mayor población musulmana del mundo, ha presentado el túnel como un signo tangible de su compromiso con la libertad religiosa, que está consagrada en su Constitución, pero ha sido puesta en cuestión por repetidos casos de discriminación y violencia contra las minorías religiosas.

Entre enero de 2021 y julio de 2024 se registraron al menos 123 casos de intolerancia, incluyendo rechazo, cierre o destrucción de lugares de rezo y agresiones físicas, dijo el grupo Amnistía Internacional en la víspera de la visita de Francisco.

