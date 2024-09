El fraude en Segalmex abrió un boquete de 9,500 mdp. Se ha recuperado apenas la mitad

Luisa María Alcalde Luján, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), subrayó que “desde el momento en que se detectó el posible desfalco y daño al erario, el Presidente instruyó llegar al fondo del asunto y que no hubiese impunidad”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la mañana de este jueves un informe sobre lo que considera “el único caso de corrupción de esta administración”, el fraude que se registró en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), el cual abrió un boquete de nueve mil 500 millones de pesos (mdp), aunque hasta el momento sólo se han “aclarado y recuperado” cuatro mil 700, es decir, un 50 por ciento del monto total.

“Como se informó aquí, el 18 de agosto de 2022 y el 29 de junio de 2023, los actos de fiscalización realizados por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas 2019 y 2020, que fueron los años en los que se dio la crisis administrativa, dieron como resultado observaciones con indicios de irregularidades por nueve mil 500 millones de pesos de posible daño patrimonial observado”, dijo Roberto Salcedo Aquino, Secretario de la Función Pública.

Desde Palacio Nacional, recordó que “las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización no son desvío de recursos”. “Las observaciones son señalamientos que los auditores hacen sobre la información y evidencias que tuvieron a la vista, los cuales deben ser aclarados por los entes auditados, por lo que no pueden ser considerados daños patrimoniales hasta en tanto no se agoten las instancias previstas para su aclaración, documentación o resarcimiento”, apuntó.

Durante su intervención en la conferencia de prensa matutina de López Obrador, Salcedo Aquino reiteró que “las observaciones son conclusiones preliminares que requieren más información, evidencias, aclaraciones, precisiones para solventarse o para dejar en firme una presunta responsabilidad”. “Todo es un proceso de aclaración sobre evidencias”, insistió.

“Con el acompañamiento del grupo de trabajo, Segalmex, Diconsa y Liconsa recopilaron las evidencias y los documentos justificatorios y comprobatorios del gasto que estaban dispersos en sus oficinas por toda la República, y las presentaron ante las instancias fiscalizadoras con el objeto de aclarar las observaciones”, explicó.

“A partir de este proceso de recopilación y presentación de evidencias, a la fecha de hoy, de los nueve mil 500 millones de pesos observados en las Cuentas Públicas 2019 y 2020, se tiene la siguiente información: cuatro mil 700 millones, cerca del 50 por ciento del total, ya fueron aclarados con las evidencias pertinentes; dos mil 100 millones, el 22 por ciento, están en proceso de análisis para su acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso”, agregó el encargado de la Secretaría de la Función Pública (SFP).