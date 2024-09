El reportero Enrique Hernández es encontrado sin vida en una fosa en Taxco, GRO

Alejandra mencionó que Enrique era periodista y confirmó que era corresponsal en Taxco del medio Contacto Policiaco de Cancún, Quintana Roo, al que le enviaba información.

Iguala, Guerrero, 5 de septiembre (ElSur).- Familiares del comerciante de plata Enrique Hernández Avilez, de 55 años, quien habría sido detenido, desaparecido y posteriormente sepultado en una fosa clandestina en la comunidad de Espejo Potrero por policías municipales de Taxco, confirmaron su identidad luego de reconocer su cuerpo la tarde del lunes en la morgue de Iguala.

Su esposa Alejandra exigió justicia, que se hagan las investigaciones necesarias, que se castigue a todos los implicados, y que se esclarezca por qué se lo llevaron y quiénes lo asesinaron.

En una llamada telefónica en la que concedió hablar del caso, la esposa de Enrique, que estaba acompañada de uno de sus cuñados, pidió que se investigue a los agentes de Tránsito que presuntamente están coludidos en la detención, y posterior desaparición de él y su automóvil el 18 de junio.

Del señalamiento con evidencia de una fotografía de que habrían sido agentes de la Policía Municipal quienes lo habrían asesinado y sepultado en la fosa clandestina donde fue localizado el sábado, sus familiares indicaron que tienen mucho miedo y están muy preocupados por la seguridad de toda su familia.

Declaró que ayer por la mañana solicitaron a la Fiscalía estatal que les brinden medidas cautelares mientras pasan por este proceso de investigaciones, pero hasta la hora de la llamada, casi a las 18:00 horas, no habían tenido respuesta a su petición.

Informó que en la morgue de Iguala la tarde del lunes reconoció la ropa de su esposo, una tarjeta de crédito, su teléfono y principalmente porque en la rodilla de la pierna derecha tenía tres clavos de una cirugía practicada, los cuales no le habían retirado.

Contó que el cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición, pues en la fosa en la que fue sepultado, presuntamente por los policías, no era muy profunda, con la lluvia la tierra se deslavó y una parte quedó a la intemperie.

Declaró que será este día que les entreguen a Enrique, porque esperan la llegada de familiares que viven en otra entidad del país con quienes irán a recibir el cuerpo para trasladarlo a su casa en Taxco para ser velado y posteriormente sepultarlo el jueves en el panteón de este municipio, al término de una misa de cuerpo presente que se realizará a las 9:00 horas en la iglesia de la Veracruz.

Alejandra mencionó que Enrique era periodista y confirmó que era corresponsal en Taxco del medio Contacto Policiaco de Cancún, Quintana Roo, al que le enviaba información. Dijo que desde hace mucho ya no comercializaba la plata “porque ya no es negocio”, y contó que ya sólo a veces sacaba notas, además de que tiene un taxi que rentaba y un terreno que renta como pensión para guardar vehículos.

A pregunta si alguna vez recibió alguna amenaza, contó que una semana antes de su desaparición ocurrida el 18 de junio, escuchó una conversación que Enrique tuvo por teléfono con un taxista moroso que no le pagaba el alquiler de la pensión, se hicieron de palabras y éste le advirtió que no sabía con quién se metía, con presuntos nexos con la delincuencia.

Dijo que su esposo no tenía enemigos y en Taxco era muy conocido. Indicó que a pesar de que hay evidencias de que policías municipales y agentes de Tránsito lo detuvieron el 18 de junio en su automóvil Seat Toledo, y éste fue remolcado por una grúa de la empresa Mejía, el carro no ha sido localizado.

Alejandra y su cuñado afirmaron que hay evidencias de que fueron los agentes de vialidad quienes lo detuvieron en la avenida de Los Plateros, y ellos llamaron a los policías municipales que se lo llevaron “y de ahí ya no se supo nada de él”.

Contó que ese día fue a la comandancia de la Policía Municipal –en la que el miércoles de la semana pasada se hizo un operativo en el que detuvieron a 10 policías–, donde le mostraron que no tenían ningún detenido y le dijeron que no tenían ningún reporte de haber detenido a una persona, y en Tránsito que no había registros en la bitácora del aseguramiento del carro; es decir, eliminaron todos los registros.

El encargado del corralón de grúas les informó que se presentaron dos jóvenes, y supuestamente el dueño, para reclamar la liberación del automóvil. Las personas llevaban la llave del carro y se los entregaron sin mayor explicación ni comprobante de la propiedad o la carta de liberación expedida por Tránsito. Indicó que presentaron la denuncia formal por el robo del automóvil.

La esposa de Enrique denunció que hasta ayer no habían tenido ningún acercamiento de las autoridades municipales ni han recibido ningún tipo de apoyo en este proceso “o simplemente una llamada para ponerse a disposición de lo que se necesite”.

Mientras, la Fiscalía General del Estado dijo que han encontrado apoyo excelente e “incondicional” en este proceso y para avanzar en la investigación.

Piden a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que asuman las responsabilidades de lo ocurrido con Enrique, sobre todo porque hay implicación de policías municipales de Taxco.

Por este caso, así como la detención y desaparición de unos diez jóvenes hace más de una semana, corporaciones de los gobiernos estatal y federal, que asumieron el control de la seguridad, realizaron un operativo con orden de cateo girada por un Juez en las instalaciones de Seguridad Pública Municipal, que derivó en la detención de diez policías por delitos de desaparición forzada y secuestro agravado, además liberaron a una persona que tenían secuestrada.

