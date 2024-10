CLOSE UP ¬ Buenrostro luchó contra evasores, ahora hará limpia interna en el Gobierno

Raquel Buenrostro es considerada dentro de la 4T como una mujer incorruptible, de ahí que en su paso como Oficial Mayor de Hacienda fuera la encargada de todas las compras del Gobierno para después ser la responsable de hacer pagar impuestos a los grandes evasores. Ahora, su tarea será encabezar una nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- El inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, además de darle continuidad al proyecto de la llamada Cuarta Transformación, también estará marcado por el combate a la corrupción, para ello, la mandataria contará con el apoyo de Raquel Buenrostro Sánchez, quien será la encargada de la Secretaría de Función Pública, dependencia que pasará a convertirse en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.

La designación de Raquel Buenrostro, mujer cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la izquierda, para encabezar esta nueva dependencia no es casualidad. Se trata de una mujer que es considerada dentro de la 4T como incorruptible de ahí que en su paso como Oficial Mayor de Hacienda fuera la encargada de todas las compras del Gobierno para después ser la responsable de hacer pagar los impuestos que debían los grandes capitales, lo que llevó a que le pusieran el desafortunado apodo de “Dama de hierro”

“Me pusieron la ‘Dama de Hierro’ porque si uno no se pone firme piensan que no es fuerte. A mí me pusieron así, pero no creo que sea la única funcionaria con carácter fuerte. A los hombres les dicen ‘qué carácter’ y a una mujer ‘es la dama de hierro’ como si fuera algo extraordinario. En un hombre lo ven normal y lo asimilan más rápido”.

De esta manera se refirió Raquel Buenrostro a este apodo machista que le ha valido su eficiencia en los diferentes cargos que ha desempeñado en la administración pública. Se trata de una de las pocas entrevistas que ha concedido a un medio. En esa ocasión, en junio de 2022, habló con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara. Buenrostro se desempeñaba en ese entonces como titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), una posición a la que llegó en enero de 2020 con el objetivo de aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión y elusión fiscal y combatir la corrupción.

Debido a estas acciones, el SAT logró mantener la recaudación de manera sostenida y creciente, a pesar de la crisis sanitaria y de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, en 2020, México fue el segundo país con mayor incremento en ingresos fiscales entre todos los que cuentan con datos disponibles, según datos oficiales.

Durante su administración en el SAT, Buenrostro se enfrentó a empresas extranjeras como Coca-Cola y Walmart y logró que pagaran impuestos en tiempo récord. De hecho su desempeño en esta dependencia le valió distintos reconocimiento tanto a la política que implemento como a su figura misma.

UNA TRAYECTORIA RECONOCIDA

El Fondo Monetario Internacional reconoció, por ejemplo, que la respuesta fiscal del SAT ante la pandemia no fue ortodoxa, pero sí positiva, comparada con los otros países de América Latina y del G20. Además las calificadoras Fitch y Standard and Poor’s ratificaron el grado de inversión para la deuda soberana de México, indicando que “los ingresos tributarios han sobrepasado las expectativas y las autoridades han podido disminuir la contratación de deuda”.

No solo eso. En 2021, la International Tax Review incluyó a Raquel Buenrostro en su clasificación “Global Tax 50”, que destaca las figuras y eventos más influyentes en la política fiscal internacional que trabajaron en formas de gestionar el impacto económico de la pandemia durante 2020.

Buenrostro llegó al cargo de jefa del SAT luego de desempeñarse como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, en este rubro el entonces Presidente López Obrador le encargó como parte de su estrategia al combate a la corrupción y a la impunidad concentrar las adquisiciones, las compras de todo el Gobierno en su persona. Y, al parecer, no le falló porque su siguiente paso fue enfrentar a los grandes evasores.

Buenrostro es egresada de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (1995), después realizó una Maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y posteriormente hizo estudios de posgrado en Economía en el Colegio de México (Comex).

En lugar de continuar con sus estudios de doctorado, prefirió incorporarse a la administración pública. Inició en un puesto medio en la administración de la Ciudad de México, cuando López Obrador era Jefe de Gobierno. En el periodo en el que Carlos Urzúa Macías fue Secretario de Finanzas en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Buenrostro estuvo en la dirección de Política Fiscal, desde donde incrementó la recaudación del impuesto predial y comenzó sus primeras licitaciones, un área en la que es experta.

En el Gobierno de López Obrador la posición que la hizo más visible fue en el SAT logró mantener una recaudación sostenida a pesar de la pandemia de COVID-19 y consiguió, en un tiempo récord, que empresas multimillonarias como América Móvil, Coca-Cola y Walmart pagaran impuestos que debían al fisco mexicano. En julio de 2022, Buenrostro informó que la recaudación de enero a junio de ese año aumentó 2.7 por ciento en comparación con la cifra registrada en 2021, y 8.6 por ciento respecto a la de 2018

Buenrostro Sánchez se mantuvo al frente del SAT hasta el 7 de octubre de 2022, fecha en la que López Obrador la nombró como nueva Secretaría de Economía, cargo que desempeñó hasta el final del sexenio. En esta dependencia se enfocó en promover las inversiones y en mantener negociaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá en temas relacionados con Energía, maíz transgénico, y derechos laborales bajo el marco del T-MEC.

Ahora Raquel Buenrostro será la responsable de encabezar la lucha anticorrupción de la Presidenta Claudia Sheinbaum dentro del mismo Gobierno federal.

“Es una mujer incorruptible, todos en el Gabinete, pero particularmente ella es una mujer que en el lugar que ha estado se ha desempeñado de una manera sobresaliente”, dijo la entonces virtual Presidenta electa el pasado 27 de junio durante el anuncio de Buenrostro como nueva Secretaria de la Función Pública.

El periodista Álvaro Delgado ha sostenido que la designación de Raquel Buenrostro como Secretaria de la Función Pública tiene como objetivo eficientar esta área con el perfil de una funcionario con una trayectoria implacable.

“Puede sorprender a algunos que Raquel Buenrostro sea designada Secretaria de la Función Pública después de que en el Gobierno de López Obrador ocupó la titularidad del SAT, cobrando impuestos a los grandes contribuyentes, luego en la Secretaría de Economía y antes en la Subsecretaría de Hacienda. Pienso que es un nombramiento que tiene sentido, porque si algo le hace falta al Gobierno federal es eficientar la función pública, romper con muchos cotos de poder que prevalecen. Generar condiciones de prevención para actos de corrupción y castigar los que se cometen, por eso, alguien con el perfil implacable de Raquel Buenrostro me hace sentido en este en esta Secretaría”, dijo Delgado en RADICALES, programa de Estudio B, canal de SinEmbargo Al Aire.

El periodista señaló que el nombramiento de Buenrostro es un mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum para dar certidumbre a todos aquellos que desean seguir invirtiendo en México.

“Claudia quiere dar certidumbre a los que están dispuestos a seguir invirtiendo en el país y para eso se requiere una política económica que genere esa confianza, disciplina fiscal, combate a la corrupción impedir que al interior del Gobierno haya ladrones no se ha terminado de erradicar la corrupción, en el gobierno federal donde para eso se requiere también una Secretaría de la Función Pública que funcione bueno, no que la saliente no funcionó, pero va a estar Raquel Buenrostro, eso da certidumbre”.

La labor de Raquel Buenrostro en el sector público le ha valido una serie de reconocimientos por parte de organismos nacionales e internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) y las calificadoras Fitch y Standard and Poor’s.

El CIAT, por ejemplo, elogió la política fiscal y tributaria de México durante la pandemia como una de las más efectivas y responsables en todo el mundo. En tanto, el Fondo Monetario Internacional reconoció que la respuesta fiscal del SAT ante la pandemia no fue ortodoxa, pero sí positiva, comparada con los otros países de América Latina y del G20.

Por su parte, las calificadoras Fitch y Standard and Poor’s ratificaron el grado de inversión para la deuda soberana de México, indicando que “los ingresos tributarios han sobrepasado las expectativas y las autoridades han podido disminuir la contratación de deuda”.

Dulce Olvera https://www.sinembargo.mx/author/dulceolvera Reportera de temas de crisis climática, derechos humanos y economía. Egresada de la FCPyS de la UNAM.