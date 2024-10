Brugada asume en la capital frente a 2 enemigos: crisis hídrica y cártel inmobiliario

Las afectaciones son tantas que recientemente en la Alcaldía Iztapalapa se aprobó un acuerdo para frenar trámites o autorizaciones relacionados a la construcción, modificación o ampliación de grandes desarrollos inmobiliarios, habitacionales y centros comerciales para frenar el desabasto de agua, esto al menos hasta que el nivel de suministro se restablezca al que se tenía hace seis años.

En otros puntos de la ciudad la construcción de grandes plazas y desarrollos inmobiliarios continúan, denunció Gabriela Ortega, habitante de la Alcaldía Benito Juárez e integrante de la Red vecinal contra el cártel inmobiliario.

En mayo de 2023 el exdelegado de Benito Juárez Christian Von Roehrich fue detenido por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa, la Fiscalía de la ciudad lo señala por su relación con el cártel inmobiliario.

Sin embargo, vecinas y vecinos lamentan la falta de avances, pues pese a esa detención, siguen documentando afectaciones como daños a inmuebles y desalojos irregulares relacionados con acuerdos entre autoridades y personas del sector inmobiliario, por lo que ven con poco optimismo el trabajo del próximo gobierno de la Ciudad de México, aunque mantendrán la apertura al diálogo para que sus peticiones se atiendan.

Gabriela Ortega, quien también es parte de la Comisión de Participación Ciudadana (Copaco) en la colonia Villa de Cortés, explicó que desde hace más de 10 años junto a otras y otros vecinos han documentado y denunciado construcciones irregulares, como edificios donde se construyen pisos de más a dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), pero no avanzan.

“Estas denuncias ya tienen más de 10 años y ninguna se ha resuelto, es raro que quiten un piso de más, es raro que respeten las colindancias sísmicas, es raro que nos haga caso a Fiscalía. Yo he metido como 50 oficios a la Fiscalía, en la Alcaldía no nos hacen caso, no espero nada bueno de esta administración. No nos importa que detengan a uno o a otro, lo que queremos es que paren las construcciones porque esto sigue y sigue”, dijo en entrevista.