Dirigente de Hamás es asesinado en ataques a campo de refugiados palestinos en Beirut

Por Melanie Lidman y Bassem Mrque

Tel Aviv, Israel, 5 de octubre (AP) — Israel amplió el sábado sus bombardeos sobre Líbano y alcanzó los suburbios del sur de Beirut con 12 ataques aéreos, además de golpear por primera vez un campo de refugiados palestinos en el norte del país.

El ataque contra el campo de refugiados de Beddawi, cerca de la ciudad norteña de Trípoli, mató a un dirigente del ala militar de Hamás, además de a su esposa y a sus hijas pequeñas, explicó el grupo insurgente palestino en un comunicado. Trípoli está mucho más al norte de la zona que suele golpear Israel, que se centra en el sur de Líbano y en la capital del país, Beirut.

Las fuerzas israelíes han matado a varios responsables de Hamás en Líbano desde el inicio de la guerra contra el grupo insurgente en Gaza en octubre del año pasado, además de al líder del grupo político-paramilitar Hezbollah.

Al menos seis personas fallecieron en más de una docena de ataques israelíes en la noche y la madrugada del sábado, según la Agencia Nacional de Noticias, la agencia noticiosa estatal libanesa.

El ejército israelí reportó el sábado que sus fuerzas especiales estaban llevando a ataques selectivos contra infraestructura de la milicia en el sur del país y destruyeron misiles, plataformas de lanzamiento, torres de vigilancia e instalaciones de almacenamiento. Además, desmantelaron pozos de túneles empleados por los insurgentes para acercarse a la frontera israelí, agregó el comunicado.

Unas mil 400 personas, incluyendo combatientes de Hezbollah y civiles, han muerto y alrededor de 1.2 millones han tenido que abandonar sus hogares desde que Israel recrudeció sus ataques a finales de septiembre con el objetivo de frenar al grupo y alejarlo de la frontera libanesa-israelí.

