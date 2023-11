“Checo” queda fuera del podio tras intensa riña con Alonso; Verstappen gana en Brasil

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 5 de noviembre (ASMéxico).- Tremenda carrera de Sergio Pérez en el Gran Premio de Brasil. El piloto mexicano terminó en el cuarto lugar tras una gran actuación que protagonizó con Fernando Alonso en un intenso rueda a rueda que concluyó con victoria para el español. La mejor noticia para “Checo” es que volvió a ser el de antes y sacó una ventaja importante sobre Hamilton en la lucha por el subcampeonato del mundo.

LA LARGADA

Caótico inicio de GP de Brasil se vivió este domingo. Todavía no arrancaba la carrera cuando teníamos el primer abandono. Se trató de Charles Leclerc quien perdió el sistema hidráulico de su Ferrari lo que provocó que se fuera directo al muro dejándolo sin posibilidades de correr en Interlagos.

Ya en la largada, el caos continuó. Alexander Albon y Kevin Magnussen se tocaron en la llegada a la curva 1, pero mientras eso sucedió adelante “Checo” logró superar a Carlos Sainz para ocupar la séptima plaza pues además, también heredó un lugar por el abandono de Leclerc. Pérez estuvo cerca de rebasar a Russell pero no lo logró ya que en ese instante cayó la bandera roja que duró varios minutos.

MERCEDES CONTRA “CHECO”

En la radio Russell avisó que jugaría en equipo para bloquear a Pérez en su intento de ir por Hamilton. El heptacampeón de manera inteligente ralentizó su ritmo para darle el DRS a su coequipero y así pudiera defenderse del tapatío.

Después de varios intentos, en la vuelta 14, “Checo” superó a Russell. Pérez se le metió al inglés en la curva 1 y después en la 4 logró defenderse para ganar la quinta posición. Rápido, Sergio fue por Hamilton a quien alcanzó cuatro giros más tarde y en el interior de la entrada a la “S” de Senna el de Red Bull venció a Lewis en el primer round.

SEGUNDO ROUND CONTRA HAMILTON

Al perder el lugar con “Checo”, Mercedes metió a Hamilton a pits en un intento de undercut que al final resultó. En la 21, Pérez fue a los boxes para cambiar a medios lo que desató la furia del piloto tapatío contra su equipo pues él no quería parar ya que saliendo del pitlane perdió la posición con el de Mercedes.

“Checo” en la pista tenía que ganarle nuevamente a Lewis y en esta ocasión fue un poco más sencillo al rebasarlo en la curva 4 para recuperar su lugar.

EL DUELO CONTRA ALONSO

Una vez superado a Hamilton, “Checo” fue por el último lugar del podio que ocupaba Alonso. El de Aston Martin tenía un gran ritmo de carrera situación que no importó a Sergio pues rápido le recortó segundos y cuando todo parecía que podía ponerse en zona de DRS el español apretó el acelerador para abrir distancia de Sergio previo a la segunda detención en pits.

JUGADA DE RED BULL NO SALIÓ

Al no poder superarlo en la pista, Red Bull intentó que “Checo” pudiera rebasar a Alonso en los pits con un undercut. En la vuelta 47 lo mandaron llamar a los pits para colocarse goma blanda usada, jugada que Alonso respondió rápido pues en la siguiente vuelta se fue a los fosos.

Alonso 🆚 Perez

It was this close on the line 🤯#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/KrLWf4A0CY

— Formula 1 (@F1) November 5, 2023