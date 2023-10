EN VIVO | El GP de México se reanuda tras las salidas del mexicano y de Magnussen

Aunque se esperaba una carrera complicada para “Checo” Pérez, quien salió desde la quinta posición de la parrilla, nadie se imaginaba que la fiesta para el piloto mexicano fuera a terminar tan pronto.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Sergio “Checo” Pérez salió decidido a buscar la remontada desde el primer instante, sin embargo, cuando parecía que podía rebasar a los Ferrari, fue impactado por detrás por Charles Leclerc, lo que provocó que el Red Bull del mexicano pasara hasta el último lugar del Gran Premio de México. Pese a que fue llamado a zona de pits, el monoplaza del número 11 ya no pudo regresar a la pista.

Las imágenes del accidente ocurrido en la primera vuelta de la carrera fueron compartidas por la Fórmula Uno a través de su cuenta de X, red social anteriormente conocida como Twitter.

El abandono prematuro de “Checo” provocó tal desánimo que algunos de los asistentes decidieron irse de la carrera esto a pesar de no haber llegado ni a la mitad de la misma.

Agony for Checo and the crowd in his home race 😖#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/6wAHi4qBgJ — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

En ellas, se puede apreciar el momento en que se da el choque de los pilotos. Aunque ambos resintieron el golpe, el monoplaza de “Checo” se levantó de la parte trasera y salió del circuito.

Tras el abandono del mexicano, quien no pudo ocultar su frustración de quedar fuera en la primera vuelta de la carrera en su país, el Foro Sol quedó en silencio. Las voces de miles de personas que tan sólo minutos antes coreaban el nombre del piloto quedaron enmudecidas.

De esta forma, “Checo” vio frustradas sus esperanzas de conseguir un resultado histórico en su país. Tras los dos terceros lugares obtenidos en 2021 y 2022, el piloto de Red Bull anhelaba escalar posiciones en el podio o, por qué no, llevarse el primer lugar, pero esto no sucedió.

Algunos de los asistentes de la zona de Paddock del #GPMexico se van de la carrera tras el abandono del mexicano @SChecoPerez pic.twitter.com/bYcvu3ky1G — Alfonso López Dávila (@pon_lpez) October 29, 2023

MAGNUSSEN TAMBIÉN ABANDONA

Cuando la carrera parecía seguir sin mayores contratiempos, en la vuelta 32 Kevin Magnussen de la escudería Haas quedó fuera tras perder el control de su auto e impactarse con el muro de contención. Pese a lo aparatoso del choque, el piloto salió caminando por su propia cuenta.

El incidente provocó la aparición –en la vuelta 34 de 71 en total– de la bandera roja provocando así que la carrera fuera pausada por unos minutos para realizar el retiro de escombros.

LAP 34/71 Lots of debris on the track and damage to the barriers following that Magnussen crash 🔴 RED FLAG 🔴#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/JpeqwrZomx — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Unos minutos después, la carrera se reanudó en la vuelta 35; Max Verstappen se mantenía líder, con los Ferrari y Hamilton (Mercedes) peleando por entrar al podio.

A suspected rear suspension failure caused Magnussen's dramatic exit from the race 💥#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/SSqqKEuR4C — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

ASÍ CONTAMOS LA PREVIA DE LA CARRERA

@SChecoPerez sale del garage de Red Bull sin dar declaraciones luego de abandonar el #GPMexico tras impacto con Leclerc pic.twitter.com/OFMW9oicqj — Alfonso López Dávila (@pon_lpez) October 29, 2023

La Fórmula Uno regresó a México para celebrar su carrera número 24 en territorio nacional. A pesar de que el campeonato de pilotos quedó definido a favor de Max Verstappen en Qatar, el Gran Premio de México tendría un toque especial debido a la lucha que mantienen el mexicano Sergio “Checo” Pérez, de Red Bull Racing, y el británico Lewis Hamilton, de Mercedes, por el segundo lugar.

A falta de cuatro carreras para concluir la temporada, “Checo” tenía una ventaja de 39 puntos. Un mal resultado para él este fin de semana, combinado con una buena actuación del siete veces campeón mundial, podrían poner en juego el segundo lugar que por ahora pertenece al piloto oriundo de Guadalajara.

More angles on that contact between Perez and Leclerc 😮#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/RFjDECfNco — Formula 1 (@F1) October 29, 2023

Además de tratar de ampliar su ventaja de puntos frente a Hamilton, “Checo” Pérez buscaba seguir haciendo historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez y superar su mejor resultado en tierras mexicanas, el cual ha sido el tercer lugar en las ediciones de 2020 y 2021.

El Gran Premio de México, además de tener un toque especial para “Checo” por celebrarse en territorio nacional, podía ser el impulso que el piloto necesitaba para sacudirse las constantes críticas por no poder seguirle el ritmo a su compañero de equipo, Max Verstappen.

Es domingo y solo significa una cosa…¡día de carrera! 🇲🇽🏎

¿Quién más está emocionado por la carrera de hoy? ✋#F1esta #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/b2hqiUMOf5 — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 29, 2023

Para esta ocasión, “Checo” Pérez tuvo una complicada tarea, pues salió desde la quinta posición de la parrilla. El mexicano debía superar al australiano Daniel Ricciardo, a su compañero Max Verstappen, y a los Ferraris de Leclerc y Sainz si deseaba colarse en el podio.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.