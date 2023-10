El piloto de Ferrari saldrá primero en el GP México; Sainz segundo y “Checo”, quinto

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- En un giro inesperado, la escudería Ferrari hizo el uno-dos en la sesión clasificatoria del Gran Premio de México y arrancará desde los primeros lugares de la parrilla este domingo.

Charles Leclerc y Carlos Sainz sorprendieron a propios y extraños y en su tercer y último intento lograron arrebatarle la pole position a Max Verstappen y Red Bull que partían como los principales favoritos para quedarse con las posiciones de privilegio.

CHARLES TAKES POLE IN MEXICO!!

He takes his 22nd career pole ahead of Sainz and Verstappen!#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/XH4F4EykJU

