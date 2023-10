Verstappen gana tercera sesión de prácticas del GP de México; “Checo” termina tercero

Ciudad de México, 28 de octubre (SinEmbargo).- Max Verstappen de Red Bull se llevó la tercera sesión de prácticas del Gran Premio de México y apunta a la pole position en la ronda de clasificación que se celebrará esta tarde.

Cuando parecía que Alex Albon de Williams concretaría la sorpresa de esta sesión al obtener un tiempo de 1:17.957, Verstappen salió de nueva cuenta a la pista y dejó atrás el registro del piloto tailandés al detener el cronómetro en 1:17.887, obteniendo así el mejor tiempo de las tres sesiones de pruebas.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez, también de Red Bull, finalizó en la tercera posición con un registro de 1:18.026, dejando en claro que luchará esta tarde por meterse dentro de los primeros lugares en la clasificación.

“Checo” había quedado relegado hasta la décima posición, pero tal y como sucedió con Verstappen, el mexicano regresó a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez para remontar posiciones y lograr así su mejor registro de las tres sesiones de prueba.

Déjà vu, anyone?

It's a Red Bull sandwich for Alex Albon once again in FP3! 🥪😋#MexicoGP #F1 https://t.co/djrK5SchS2 pic.twitter.com/UzsT31WcT5

— Formula 1 (@F1) October 28, 2023