Verstappen vuelve a ser el piloto más rápido y domina la P2; “Checo” termina quinto

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- Max Verstappen de Red Bull mantuvo su dominio en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez y se llevó la segunda sesión de prácticas libres del Gran Premio de México. El neerlandés finalizó con un tiempo de 1:18.686, seguido de cerca por Lando Norris de Mclaren quien terminó en segundo lugar con un registro de 1:18.805. El tercer puesto fue para Charles Leclerc de Ferrari con 1.18952.

En el cuarto lugar quedó Valteri Bottas de Alfa Romeo con 1.18955 seguido por el mexicano Sergio “Checo” Pérez quien detuvo el cronómetro en un tiempo de 1.18988.

Your top three at the end of Friday's running 🟠🔵🔴#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/JNMTvFK5oy

— Formula 1 (@F1) October 27, 2023