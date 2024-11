Los rostros de dos polos: de Claudia a González, de AMLO a Zedillo, Piña y Carrancá

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y los empresarios Claudio X. González Guajardo y José Medina Mora, presidente de la Coparmex y hermano del Ministro en retiro Eduardo Medina Mora, han cerrado filas con los ministros Norma Piña Hernández y Juan Luis González Alcántara Carrancá en la batalla que se ha emprendido contra la Reforma Judicial y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sostenido que estos cambios a la Constitución se implementarán al ser ya letra del texto de la Carta Magna.

“Lo que está haciendo la Presidenta es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el Constituyente y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Por eso digo: todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte. No le toca a la Presidenta. Entonces la pregunta es a la corte: ¿ya sopesaron, las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? ¿Por qué dicen que defienden la democracia, que defienden la Constitución. Si defendieran la Constitución, estarían defendiendo lo que ya definió el Constituyente”, expresó esta mañana la Presidenta en su conferencia mañanera.

En las últimas semanas, estos personajes han empleado la prensa internacional, han convocado a marchas y han alertado a los trabajadores del Poder Judicial sobre las implicaciones de que se implemente la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Mientras que del otro lado, la Presidenta ha sostenido que estos cambios impulsados por el expresidente Andrés Manuel López Obrador responden a un clamor popular que se vio materializado con el resultado de la elección de junio pasado.

1.Zedillo

En un artículo de opinión publicado la semana pasada por The Washington Post, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien dejó a México y a sus ciudadanos una deuda de 552 mil millones de pesos por el llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), expuso que el proceso de la Reforma al Poder Judicial muestra a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como “autoritaria” y como generadora de una crisis constitucional en el país.

El exmandatario priista, quien de un decretó renovó la Corte en 1994 y pensionó de por vida a los ministros que dejaron este tribunal con su reforma, aseguró que el país se convertirá en “una autocracia de partido único, reminiscente de gran parte del siglo XX, cuando faltaban elecciones competitivas y justas y el Poder Judicial no era independiente”.

2. Juan Luis González Alcántara Carrancá

El Ministro González Alcántara Carrancá es el autor del proyecto que propone que, por primera vez, la Suprema Corte estudie la constitucionalidad de la propia Constitución, una medida que en el pasado había sido desechada por el propio Tribunal y que hoy en día va en contra de lo establecido ya en la propia Carta Magna con la cláusula de impugnabilidad.

Además, an una entrevista publicada el 2 de noviembre pasado con Simón Romero y Paulina Villeas, corresponsales de The New York Times en la Ciudad de México, González Alcántara, autor del proyecto que propone invalidar la elección por voto popular de jueces y magistrados, destacó que su propuesta abre una ventana de oportunidad para evitar lo que llama “una crisis constitucional”. “Yo estoy tendiendo la mano. Estamos teniendo la posibilidad de una negociación, una reflexión… Ella [Sheinbaum] es mucho más tranquila que los líderes del Congreso”, afirmó el Ministro.