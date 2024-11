Trump alimentó elecciones de falsedades: de los “come gatos” al fraude en Pensilvania

Fiel a su estilo, Donald Trump hizo de las mentiras electorales un elemento central de su campaña, pues en diversas oportunidades afirmó que se encontraba en marcha una fraude e inclusive prometió tomar represalias contra todas aquellas personas, que según su opinión, lleguen a interponerse en su camino.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo)-. Luego de intensos meses de campaña, millones de estadounidenses acuden este día a los centros de votación para emitir su sufragio y elegir a su nueva Presidenta, que podría ser la demócrata Kamala Harris, que pasaría a convertirse en la primera mujer en llegar al cargo, o el republicano, Donald Trump que busca un segundo mandato.

La campaña presidencial en Estados Unidos, además de haber atravesado un juicio por delitos graves, la separación de un Presidente en funciones de la candidatura demócrata y un intento de asesinato en contra de Donald Trump durante un acto de campaña, ha estado marcada por las fakes news, o noticias falsas que el republicano difundió durante su campaña electoral.

A continuación realizamos un listado de algunas de las noticias que ha difundido Donald Trump que van desde señalamientos por un supuesto fraude electoral hasta teorías conspirativas.

El supuesto voto de los inmigrantes

El 10 de septiembre, durante el primer y único debate presidencial, Donald Trump denunció que el partido demócrata permitía y facilitaba el voto de los migrantes ilegales.

“Hablemos de todos esos migrantes ilegales que vienen y que están tratando de hacer votar”, dijo el expresidente durante el debate con Kamala Harris.

Pese a ser una mentira, Trump volvió a repetir el mensaje el 15 de septiembre en un mitin electoral.

“Los demócratas dejan entrar migrantes y los hacen votar por ellos”, algo imposible dicen los expertos, dado el sistema de voto estadounidense.

La realidad es que la ley federal y establece que ninguna persona que no sea ciudadana estadounidense, que no esté naturalizada o que no haya nacido en este país puede votar en las elecciones federales.

Inmigrantes Haitianos “se comen” a los perros

También durante el primer y único debate presidencial, Donald Trump afirmó que inmigrantes provenientes de Haiti se comían a las mascotas de sus vecinos.

Mientras se hablaba de inmigración, el candidato republicano no dudó en señalar a un grupo de haitianos que han llegado a trabajar a una comunidad en Ohio de comerse a los perros. Señalamiento que resultó falso.

“En Springfield, los que han entrado se están comiendo a los perros, se están comiendo a los gatos. Se están comiendo a las mascotas que viven allí. Esto es lo que está pasando en nuestro país, y es una vergüenza”.

Desinformación sobre respuesta del Gobierno a los huracanes Helen y Milton

Tras el impacto y la devastación que dejaron los huracanes Helen y Milton en al menos siete entidades de Estados Unidos, Donald Trump y el partido republicano impulsaron una campaña de desinformación y acusaron a Kamala Harris de realizar “maniobras políticas”.

El republicano Ron de Santis, Gobernador de Florida, acusó a la candidata demócrata de no haber emprendido algún tipo de acción durante la administración de Joe Biden para atender desastres naturales.

“Ha sido vicepresidenta tres años y medio, yo he lidiado con varias tormentas bajo esta Administración y ella nunca ha contribuido a ninguno de esos esfuerzos”, dijo.

Harris, por su parte, criticó al Gobernador como “irresponsable y egoísta” y denunció a Trump y a su propagación de desinformación.

“Es el colmo de la irresponsabilidad y, francamente, de la insensibilidad”, declaró el martes en una entrevista en televisión.

Luego de los señalamientos de Trump, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a Donald Trump, a no desinformar a la sociedad sobre la respuesta del gobierno a los huracanes Helene y Milton.

“Búscate una vida, hombre. Ayuda a esta gente”, afirmó Biden dirigiéndose directamente a Trump durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

“Permítanme que diga esto: todas las personas afectadas por el huracán Helene y el huracán Milton, a pesar de las mentiras y la desinformación, la verdad es que estamos brindando los recursos necesarios para rescatar, recuperar y reconstruir”, dijo.

Teorías de un mal uso de recursos

Los señalamientos del expresidente y candidato republicano fueron mucho más allá de las críticas por la respuesta del Gobierno ante los estragos provocados por los huracanes. Trump acusó a Harris y al Presidente Biden de haber desviado a “inmigrantes ilegales” mil millones de dólares del presupuesto de FEMA, la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

El expresidenta afirmó que las autoridades de Carolina del Norte, uno de los siete estados claves para la elección, estaban reteniendo la ayuda para la población.

Sin embargo, la realidad es que de manera inmediata, FEMA respondió a la catástrofe en Carolina del Norte y dijo el 25 de octubre que tenía un personal de mas de mil 700 personas desplegadas en el estado. Además, dio a conocer que había aprobado más de 100 millones de dólares en ayuda individual a los residentes de Carolina del Norte.

La mentira del voto en el extranjero

En sus acusaciones de fraude, Trump acusó directamente al partido demócrata por tratar de conseguir los votos de los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero. Alegó que se estaban “preparando para hacer trampas” y que “quieren diluir el verdadero votos de nuestros hermosos militares y sus familias”.

Sin embargo, el expresidente olvidó mencionar que él también hizo una campaña para atraer los votos de los estadounidenses que viven fuera del país al prometer acabar con la llamada “doble tributación” para las personas que pagan impuestos en el país donde residen, así como al Gobierno de Estados Unidos.

Las especulaciones sobre Kamala Harris

En diversas oportunidades, Donald Trump sugirió que su rival, la demócrata Kamala Harris podría tener acceso a algún tipo de información secreta sobre el resultado de la elección. Desde que la vicepresidenta relevó al Presidente Joe Biden en la campaña, el republicano ha realizado estos señalamientos: “Tal vez ella sepa algo que nosotros no sabemos”.

“Número uno, hacen trampa como el demonio. Entonces, tal vez sepan algo que nosotros no, ¿verdad?”, dijo. “Puede que sepan algo que nosotros no, no lo sé. ¿Por qué diablos estaría ella celebrando cuando tú estás abajo? Tal vez, nunca pensé en eso, tal vez ella sepa algo que nosotros no. Pero no vamos a dejar que suceda”.

Trump y las acusaciones de fraude en Pensilvania

Durante los últimos días de campaña, Donald Trump centró sus señalamientos hacia Pensilvania, un estado considerado clave para las aspiraciones de triunfo de ambos candidatos, y donde según él ha comenzado el fraude.

El republicano afirmó que el condado de York, Pensilvania había “recibido miles de formularios de registro de votantes y solicitudes de voto por correo potencialmente fraudulentos de un grupo de terceros”. También señaló al condado de Lancaster, en donde según él se hallaron “2 mil 600 papeletas y formularios falsos, todos escritos por la misma persona. Cosas realmente malas”.

“Ya han empezado a hacer trampa en Lancaster. Han hecho trampa. Los pillamos con 2,600 votos. No, los pillamos desprevenidos. 2,600 votos. Piensen en esto, piensen en esto. Y cada voto fue escrito por la misma persona”.

Sin embargo, la realidad es que Lancaster estaba examinando solicitudes de inscripción de votantes, no los “votos”. Greg Monskie, secretario principal del condado de York, confirmó que los funcionarios de Lancaster estaban revisando formularios sospechosos, algunos de ellos contenían nombres falsos, letra sospechosa, firmas cuestionables, direcciones incorrectas u otros detalles problemáticos.

Alfonso López Dávila https://www.sinembargo.mx/author/alfonsolopez Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.