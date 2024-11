FOTOGALERÍA ¬ El Monte Fuji se queda sin su cono blanco por primera vez en 130 años

Por Mari Yamaguchi

TOKIO (AP) — El icónico monte Fuji de Japón, conocido por su capa de nieve que se forma alrededor de esta época del año, sigue sin nieve en noviembre por primera vez en 130 años, presumiblemente debido a las temperaturas inusualmente cálidas de las últimas semanas.

La falta de nieve en el monte Fuji, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, rompe desde este martes el récord anterior, establecido el 26 de octubre de 2016, según informaron los funcionarios meteorológicos.

Mount Fuji as seen from Space 🗻 🛰️ pic.twitter.com/OocsdEZUoq

Normalmente, la montaña de tres mil 776 metros de altura tiene pequeñas nevadas en su cumbre a partir del 2 de octubre, aproximadamente un mes después de que termina la temporada de senderismo de verano. El año pasado, la nieve cayó en la montaña el 5 de octubre, según la Agencia Meteorológica de Japón, o JMA.

El monte Fuji sin nieve ha capturado la atención en las redes sociales. Las personas publicaron fotos mostrando la montaña desnuda, algunas expresando sorpresa y otras preocupadas por el cambio climático.

La Oficina Meteorológica Local de Kofu de la JMA, que registra datos meteorológicos en el centro de Japón y fue la agencia que anunció la primera nevada en el monte Fuji en 1894, ha mencionado el clima sorprendentemente veraniego de octubre como la razón.

La temperatura media en octubre en la cima es de menos 2 grados Celsius (menos 28,4 grados Fahrenheit), pero este año fue de 1,6 ºC (menos 34,9 ºF), un récord desde 1932.

Japón también tuvo este año un verano inusualmente caluroso y un otoño cálido.

Un símbolo de Japón, la montaña llamada “Fujisan” solía ser un lugar de peregrinación. La montaña con su cima nevada y laderas casi simétricas ha sido objeto de numerosas formas de arte, incluyendo las Treinta y seis vistas del monte Fuji del artista ukiyoe japonés Katsushika Hokusai.

Mount Fuji has been snowless on a whole October for the first time ever

Whether you believe it or not, climate change is real pic.twitter.com/h3NzzIPC7O

— Japan Aesthetics (@japaxnn) October 31, 2024