ENTREVISTAS ¬ Se mantuvo Estado de Derecho: Esquivel; se reconstruirá el PJ: Batres

La Ministra Lenia Batres sostuvo en entrevista con “Los Periodistas” que el de hoy es un triunfo histórico que abre la puerta a reconstruir un Poder Judicial democrático. A su vez, la Ministra Yasmín Esquivel comentó en el mismo espacio que no se trata “de ganadores y perdedores, sino que continúa el Estado de derecho y continúa la Constitución”.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).– Las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama relataron cómo la sesión de este martes, en la que se desechó el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que pretendía invalidar parte de la Reforma Judicial, “fue una batalla muy fuerte” en la que “había intereses por invalidar” lo que ya está establecido en la Constitución.

“Fue una sesión fuerte de debate agudo, no el más lúcido que pudo haber habido, pero fue un debate muy intenso”, comentó la Ministra Lenia Batres en entrevista con “Los Periodistas” programa de SinEmbargo Al Aire. “En la argumentación jurídica suele haber muchos de estos racionamientos que se le suelen llamar marrulleros, eso no es nuevo, lo que es muy importante es que el día de hoy no se sostuvieran”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó esta tarde el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la constitucionalidad de la Reforma Judicial, con lo cual se continuará con la elección de jueces, magistrados y ministros. Durante la sesión, el Ministro Alberto Pérez Dayán anunció que no respaldaría la propuesta de la mayoría con lo cual la Ministra presidenta Norma Piña Hernández buscó que se validará con seis votos en vez de los ocho que se requieren para una mayoría calificada de 11 integrantes.

La Ministra Yasmín Esquivel indicó a “Los Periodistas” que el Ministro Pérez Dayán fue congruente con su votación desde 2016, cuando dijo que las acciones de inconstitucionalidad son improcedentes. “En 2016 cuando Movimiento Ciudadano y Morena presentaron una acción de inconstitucionalidad dijeron que era improcedente, ahora varios de los ministros cambiaron sus criterios y dijeron que siempre sí es procedente revisar reformas constitucionales en este tipo de acciones de inconstitucionalidad”, expresó.

“El planteamiento que se puso después del receso es que para invalidar la Constitución ya no se iban a requerir ocho votos, sino únicamente seis porque es lo que señala el texto de la Reforma al Poder Judicial. Con ocho ya es muy grave invalidar la Constitución, pero más grave hubiese sido con seis votos, una gran irresponsabilidad, afortunadamente no se dio ese paso, únicamente se determinó que se requerían ocho votos y el bloque quería anular la reforma únicamente alcanzaba siete. Efectivamente la Constitución dice con seis votos pero con una integración de 9 ministros, pero con la integración de 11 que tenemos al día de hoy definitivamente se requieren ocho votos”, explicó la Ministra.

En ese sentido, la Ministra Lenia Batres indicó que sí imaginó que pudiera haber un voto discordante que pudiera ser el cuarto. “Eso estaba en los cálculos”, comentó. “También había la posibilidad de si lograban la votación requerida para invalidar la reforma constitucional de manera indebida, una muy sencilla era volver a votarla en el Congreso, tampoco es que fuera una salida irreparable”.

“Debemos estar muy contentos, el triunfo de hoy es histórico y nos da la oportunidad para reconstruir un Poder Judicial democrático, transparente y que responda a las necesidades, entre otras, sociales de la población”, expuso.

Yasmín Esquivel refirió a su vez que no se puede en un asunto tan relevante estar cambiando los precedentes de ellos mismos. “Definitivamente había intereses por invalidar esta Reforma Judicial y afortunadamente no se dio este día en la Suprema Corte. Este es un tema de la mayor relevancia porque lo que se pretende es tener una justicia al alcance de los mexicanos, tenemos una deuda histórica en materia de justicia, creo que esta reforma es la que abre la brecha para que vengan otras después que requiere nuestro sistema judicial. Es importante que esta reforma avance en los términos que lo planteó el Constituyente”

No obstante, la Ministra Esquivel aclaró que no se puede hablar de ganadores y perdedores, pues se necesita “buscar armonía, dejar los enfrentamientos, avanzar todos en esta ruta de la reforma al Poder Judicial para que le vaya bien a México, no queremos polarización, lo que queremos es que se avance correctamente por el rumbo adecuado y de la armonía. Yo no hablaría de ganadores y perdedores, sino que continúa el Estado de derecho y continúa la Constitución”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado