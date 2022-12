La OEA considera que México no necesita reformas electorales; destaca labor del INE

El informe, que será debatido el día miércoles, se da en un contexto donde la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados, aunque el mandatario federal reconoció que la reforma no se podrá llevar a cabo debido a que la oposición adelantó que no la apoyará, por lo que enviará un Plan B.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).- La Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que México no necesita “reformas profundas” para garantizar el voto en el país, ya que cuenta con “la fortaleza y el profesionalismo de las autoridades electorales” como el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Si bien todo sistema electoral es perfectible, es de destacar la fortaleza y profesionalismo de la institucionalidad electoral mexicana […] el sistema electoral mexicano no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el ejercicio pleno del sufragio”, dice un informe de la misión electoral para las elecciones de 2021, el cual será presentado ante el Consejo Permanente de la OEA el próximo 7 de diciembre.

Dicho informe de 214 páginas destaca también que “el ambiente de polarización que se vive en el país, las campañas de desprestigio y los ataques infundados no son el camino para mejorar la institucionalidad electoral”.

El documento señala que durante los procesos electorales del pasado año la Misión observó “un clima de alta polarización en un escenario de gran tensión, en el cual personales de altos cargos públicos y figuras partidarias, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo federal, realizaron acusaciones en contra de las autoridades del Instituto Nacional Electoral, con alegatos de fraude electoral”.

Ante ello, recomendó que el proceso electoral debe “conducirse en un ambiente libre de presiones directas o indirectas sobre los funcionarios responsables de llevar adelante dicho proceso”.

El informe, que será debatido el día miércoles, se da en un contexto donde la Reforma Electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador está próxima a discutirse en la Cámara de Diputados.

El pasado 29 de noviembre tendría que haber empezado su discusión en el pleno de los diputados, pero Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, anunció que se aplazaría al 6 de diciembre “por prudencia y [para] dar tiempo para el análisis del dictamen de Reforma Electoral”.

Sin embargo, el Presidente López Obrador reiteró que presentará un plan B ante el hecho de que la oposición no respaldará la iniciativa. El plan, dijo, permita modificar los principios establecidos en la propia Constitución, por ejemplo, el que no haya compra de votos.

“Ya está por resolver la Cámara. Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todos los partidos al servicio de la oligarquía conservadora a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron: el INE no se toca”, dijo en su rueda de prensa diaria.

“Entonces lo que vamos a hacer es proponer una Reforma Electoral, no la reforma constitucional, sino una Reforma Electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reformar principios establecidos en la propia Constitución, por ejemplo, el que no se compren los votos porque, ¿qué tiene esta oligarquía y este bloque reaccionario y conservador? Básicamente dinero, mucho dinero y no aceptan que es lo mismo el voto de un campesino que de un potentado, que eso es la democracia”, indicó.

El Presidente López Obrador criticó que sus opositores sólo definen a la democracia cuando ellos “se imponen y dominan”. Y adelantó que este fin de semana podría enviar la propuesta de Reforma Electoral y recordó que para ser aprobada no se necesitarán de las dos terceras partes de los votos, además de que “no se viola la Constitución”.

“Para qué espero si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo […] En esto es muy claro de que no quieren una Reforma Electoral porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo y del Tribunal Electoral”, acusó.

¿QUÉ PROPONE LA REFORMA ELECTORAL DE AMLO?

La propuesta de reforma a la Constitución en materia electoral de López Obrador pretende sustituir al INE por el INEC, que reduce de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. El proyecto también elimina a los diputados plurinominales y reduce el financiamiento público sólo al periodo de campañas.

Con el propósito de erradicar los fraudes electorales y de fortalecer la democracia, así como de ahorrar 24 mil millones de pesos, la iniciativa de reforma electoral que el Ejecutivo enviará a la Cámara de Diputados reduce de 500 a 300 los diputados federales y de 128 a 96 los senadores, incorpora a la Constitución el voto electrónico, y deja fuera de los tiempos en radio y televisión a los organismos electorales.

La iniciativa presidencial, que quiere reformar 18 artículos de la Constitución y siete artículos transitorios, propone desaparecer los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), creados en la reforma de 2014, para “acabar con duplicidades”, y también reduce el número de legisladores locales y regidores en los municipios.

Los congresos locales tendrían ahora un mínimo de 15 y un máximo de 45 integrantes, mientras que los regidores de los ayuntamientos también decrecerían.

A diferencia del INE, que tiene 11 consejeros elegidos en consenso por el Congreso, el nuevo instituto electoral estaría conformado por siete integrantes que deben elegirse por voto popular entre una lista de 60 candidatos presentados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La reforma fue elaborada por Pablo Gómez y Horacio Duarte, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el director de Aduanas, respectivamente, especialistas en la materia y ambos diputados federales que han sido cercanos a López Obrador.