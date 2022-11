PAN y PRI advierten que votarán en contra de Reforma Electoral o plan B de AMLO

Esta mañana, Mier anunció que el análisis del dictamen de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados se pospuso para la siguiente semana. Mientras que el Presidente López Obrador reiteró que presentará un plan B ante el hecho de que la oposición no respaldará la iniciativa.

Ciudad de México, 29 de noviembre (SinEmbargo).– Los miembros del PRI y el PAN en la Cámara de Diputados advirtieron que, sin importar cuando sea la discusión de la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, votarán en contra de ésta.

Los dichos de los partidos opositores surgieron luego de que el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, diera a conocer que la discusión de dicha reforma constitucional se aplazaría.

En ese sentido, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, comentó que “hoy, mañana o el día que se presente” se votará en contra de la Reforma Electoral.

Alito Moreno reitera que el #PRI votará en contra de la Reforma Electoral 🗳️ pic.twitter.com/zPDPZSaRCS — Central Municipal (@Central_CM) November 29, 2022

“El día de hoy, mañana o el día que se presente, como lo hemos dicho, votaremos en contra (…); nosotros lo que vemos es que no tienen los votos, obvio está de la oposición, para una reforma constitucional, pero también estamos viendo que tienen problemas con sus aliados para las leyes reglamentarias”, dijo en conferencia de prensa, acompañado por los integrantes de su bancada en el Palacio de San Lázaro.

Moreno también recalcó que no sólo el PRI, sino que todo el bloque opositor –integrado también por el PAN y el PRD– se mantendrá en contraposición de la iniciativa presidencial.

“Quiero reconocer a los legisladores del PAN, del PRD, de MC, reconocer principalmente a los integrantes de ‘Va por México’ por ese carácter, por esa decisión, por esa convicción de que vayamos juntos en bloque y detengamos esta reforma que es dañina, que retrasa o no le da oportunidad a la fortaleza del régimen democrático. Entonces, yo valoro mucho que vayamos en bloque y que todos vamos a estar con contra hoy, mañana o el día que esté”, expuso.

Por su parte, la bancada del PAN en la Cámara de Diputados coincidió en que “sea hoy o la próxima semana, la reforma electoral no pasara”.

Ante la intención de MORENA de posponer el debate de su #DeformaElectoral que estaba programado para este día, les decimos: En el PAN estamos listos para hoy, mañana o cuando quieran. ¡Su iniciativa #NoVaAPasar!#ElINENoSeToca pic.twitter.com/UzmCeKKYAP — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) November 29, 2022

Tanto el coordinador de dicho grupo parlamentario, Jorge Romero, así como el presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel, señalaron que el trabajo de la oposición seguirá siendo “defender el INE y la democracia”.

“Estamos listos para cuando ellos quieran, dejaremos claro que Acción Nacional atendió la petición ciudadana que se realizó en 13 de noviembre, cuando nos mandaron a decir que el INE no se toca. Nuestro trabajo es defender a las instituciones de cualquier reforma o atentado tóxico, y así lo haremos”, aseveró Romero.

Asimismo, Creel Miranda calificó de “lamentable” el aplazamiento de la discusión, ya que además de todo surgió sin previo aviso. “Si no quieren que hoy sea su derrota, será mañana”.

Morena y aliados se saben perdidos, han diferido la votación de la reforma electoral de @lopezobrador_ para el próximo martes. Es posible que su mal llamado 'plan B' se presente en estos días. Pateen el bote todo lo que quieran, su reforma NO va a pasar.#ElINENoSeToca — Jorge Triana (@JTrianaT) November 29, 2022

Finalmente, el coordinador parlamentario adelantó que si Morena interpone su plan B, el PAN también votará en contra, y dijo que si el proyecto viola la constitución, interpondrán recursos legales.

AMLO ENVIARÁ DE UNA VEZ EL PLAN B DE LA REFORMA

Ignacio Mier Velazco, coordinador de las y los diputados de Morena, anunció esta mañana que el análisis del dictamen de Reforma Electoral en la Cámara de Diputados se pospuso para la siguiente semana. Mientras que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que presentará un plan B ante el hecho de que la oposición no respaldará la iniciativa.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Mier Velazco detalló que será el próximo 6 de diciembre cuando la reforma impulsada por el Jefe del Ejecutivo federal sea debatida. La decisión, dijo, fue acordada por los coordinadores de la coalición “Juntos Hacemos Historia” conformada por los partidos del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Morena.

“Por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de Reforma Electoral, aprobado en comisiones, los coordinadores de la Coalición Juntos Hacemos Historia acordamos pedir a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes”, escribió en un tuit.

Por su parte, el mandatario federal reconoció que la Reforma Electoral no se podrá llevar a cabo debido a que la oposición adelantó que no apoyará la iniciativa, sin embargo, reiteró que presentará una reforma que permita modificar los principios establecidos en la propia Constitución, por ejemplo, el que no haya compra de votos.

“Ya está por resolver la Cámara. Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. Es tiempo, pero el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todos los partidos al servicio de la oligarquía conservadora a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron: el INE no se toca”, dijo en su rueda de prensa diaria.