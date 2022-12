Monreal enfrenta rechifla en evento de Hidalgo, y comparte el VIDEO con su respuesta

La aparición de Monreal se da a un día de que una vez más se viera envuelto en la polémica sobre si dejará Morena y se unirá a la alianza opositora. Previo a este encuentro con miembros del partido, el legislador aseguró que busca una reconciliación con la nación y que no tiene problemas con el Presidente López Obrador.

Ciudad de México, 5 de diciembre (SinEmbargo).– El Senador Ricardo Monreal recibió hoy una rechifla en un evento público de Morena, y él mismo compartió en sus cuentas el video y la respuesta a quienes lo rechazan. Los llama “anónimos”, les dice que no les tiene miedo y que lo único que pide es “democracia en el partido”.

En la primera parte de la grabación, de 9 minutos y 58 segundos, se observa a Monreal llegar al estrado con un marcado contraste: a sus espaldas, los ponentes del evento aplaudían su presentación; mientras que el resto del recinto, otros militantes del partido, le gritaban y rechiflaban como una forma de renegar de la presencia del legislador.

“Hace muchos años que participaba en 1988 en aquel partido, el PRI, Cuauhtémoc Cárdenas luchó por democratizar al PRI, junto con Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez y un grupo de mexicanos extraordinarios a los que les debemos ahora lo que somos. En 1988 quizo democratizar al PRI, y ¿saben qué sucedió? La intolerancia, la persecusión y la actitud obsecada de algunos malos priistas y mexicanos lo llevaron, por fortuna, a constituir el movimiento más importante de las últimas décadas, la corriente democrática que después constituyó el Frente Democrático Nacional”, dijo en los primeros minutos de su participación sin que frenaran los abucheos en su contra.

“Sin reconciliación no hay nación”.

Vicente Guerrero, 1821 (1/2) pic.twitter.com/rIqPDvYZqz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

“¿Saen lo que decían en el PRI donde yo estaba en el 88? ‘Acusen a Cárdenas de traidor, porque es traidor a la Revolución, a su padre, al movimiento y al PRI’. ¿Saben lo que pasó? Cuauhtémoc Cárdenas ganó la elección de 1988. Cárdenas fue quien inspiró lo que ahora tenemos de trayectoria”, dijo el zacatecano. Seguido de ello, repitió que lleva 26 años de lucha democrática a lado de López Obrador.

“Muchos de los que gritan son nuevos, son neomorenistas. Yo digo que deberían tener tolerancia, porque así empiezan las destrucciones de los movimientos sociales que le dan vida al país”, sentenció. A la par que él subía el tono, los abucheos y rechiflidos en la sala también lo hicieron.

“Así fue. Yo sé quienes son, yo sé quienes los encabezan, pero se sentiría muy triste esos que gritan, se sentiría muy triste si estuviera aquí Angélica y ver a sus seguidores actuar de esa manera. Angélica que fue Senadora y que dio su vida por este movimiento”.

Monreal aseguró ante los asistentes que no tiene temor ni preocupación porque ha vivido en la “adversidad” y contra ese tipo de gritos que vienen desde “el anonimato”.

“He vivido desde siempre de frente, los puedo mirar a los ojos. Lo único que quiero ¡es democracia en mi partido. Es lo único que deseo: participar con democracia y verticalidad!”, expresó el Senador, esta vez gritándo.

En ese momento, los abucheos crecieron al únisono.

Sin embargo, Monreal Ávila continuó: “¿Les duele mucho eso?, ¿creen que es mucho pedir?, ¿creen que esto puede resultar?, porque mañana las notas van a ser ‘que dividido está Morena’. Que vergüenza que Morena esté así cuando venimos a un informe de actividades legislativas. ¿Qué va a decir mañana la prensa? ‘no se entienden ni ellos mismos'”, continuó hablando, aunque el abucheo no cesaba.

¡Tsss! Abuchearon a Ricardo Monreal "Les di la cara, llegué solo. No traigo acarreados". Al parecer se enojó 🫢 pic.twitter.com/FlmDbgk4n3 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 5, 2022

Una vez más, el Senador recalcó que en sus últimos 26 años ha “luchado” por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y recorriendo ejidos.

“Nos escupian, nos cerraban las puertas. Eramos 20, 30, 50. Ahora es muy fácil estar aquí gritándo desde el anonimato, pero ¿dónde estaban hace 26 años cuando iniciabamos nuestra lucha? Yo soy de origen campesino, y los campesinos sabemos resistir el temporal”.

Ricardo Monreal resaltó que hay quienes no están “en el coro del linchamiento” y que por ello, esas personas no causan una división en el Movimiento.

“¿Es mucho pedir democracia y dignidad? Yo creo que no. Y miren, escuchen los aplausos, son más que los gritos. Eso me deja muy tranquilo en mi mente y en mi consciencia”, subrayó al tiempo que insistía en que la unidad es lo único que salvará a Morena.

Hacia la primera mitad del video, Monreal consideró que los militantes no deberían querer una purga en el movimiento, porque ello es parte de una manipulación.

“Unos de los que gritan ni me conocen, no conocen mi historia, no conocen mi lucha, no conocen lo que he hecho. Simplemente escudados en el anonimato de que ‘cuando llegue Monreal griten en contra'”.

Más adelante, el aún morenista desearía que los aspirantes a candidatos en Morena pudieran debatir sobre la seguridad pública, la política social, el empleo y la salud, para que así el pueblo decida con libertad quien debe encabezar la candidatura.

“El pueblo decide y yo me someto a él, pero ustedes no me expulsen del pueblo al que yo pertenezco. (…) Llegué solo, no traigo acarreados, no traigo pandilla, no traigo invitados. Vengo solo y les doy la cara solo, a los que gritan en el anonimato. A ellos les digo: tengan calma, moderense, no se dejen engañar, escuchen a todos y seleccionen quien es el mejor para suceder al Presidente de la República”.

Y siguió: “A esos que gritan les tengo respeto, a esos que me insultan les ofrezco mi mano, a esos que agreden les digo ‘tolerancia’, que Dios les quite ese odio que no sirve para nada”.

“Sin reconciliación no hay nación”.

Vicente Guerrero, 1821 (2/2) pic.twitter.com/9heqnxdSy2 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 6, 2022

“YO NI PARIENTE LEJANO SOY”: MONREAL SOBRE CORCHOLATAS

El Senador Ricardo Monreal Ávila respondió esta tarde Andrés Manuel López Obrador: “Como lo dijo ahora [AMLO]: ‘con Ricardo no tengo problema’. Y yo al Presidente le digo: ‘con el Presidente no tengo problema’, en respuesta a su afirmación hoy, en la mañanera”.

“Yo tengo respeto por el Presidente”, agregó. Pero inmediatamente, en una entrevista con reporteros en el estado de Hidalgo, le lanzó reclamos:

–¿Hay piso parejo? –preguntó un periodista.

–Para mí no –respondió Monreal–, porque he dicho con toda seriedad que mientras otros tienen abundancia de recursos, mantas, mamparas, incluso estructura del Gobierno promoviéndolas, para mí no. Vean cómo llego solo, sin ninguna avanzada ni nada porque creo en la democracia.

Conversé con los medios de comunicación en Hidalgo sobre el piso parejo, la reconciliación y el trabajo legislativo, entre otros temas. Con gusto respondí a todas sus preguntas. ¡Ánimo! Buen lunes. pic.twitter.com/TCelTFUIvT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) December 5, 2022

Y luego agregó: “Para mí no hay piso parejo cuando menciona, promueve, pondera a la Jefa de Gobierno 129 veces y a mí sólo una vez; cuando a ella le dice que es su hermana y a mí no me reconoce ni como pariente lejano, ni como pariente desconocido, ni entenado. Soy como un fantasma en la familia pero allí estoy, en la familia”.

Monreal dijo que a pregunta expresa, ayer, en Chihuahua, dijo que “vamos a estar en la boleta y que mi lucha va a seguir siendo dentro de Morena. No quiero ser factor de división en ningún partido que integra esta coalición de Va por México”, agregó. Dijo que PAN, PRI, MC y PRD ya a sus candidatos.

“Ellos tienen sus propias definiciones. Yo no voy a ser factor de división ni quiero ser motivo de descalificación al interior de Morena, porque yo no afirmé que si no era por Morena iría por Va por México. Ni ellos me han invitado, ni yo he tocado sus puertas”, dijo.

El domingo pasado, en Chihuahua, un reportero le dijo:

–Si las condiciones no se dan, ¿sí saldría usted de Morena para Va por México?

Respondió:

–Sí. Mi límite son la dignidad, el trato, piso parejo, reglas claras. Lo estoy diciendo abiertamente, no tengo nada que ocultar, ni tampoco tengo por qué simular. No voy a simular, porque la simulación política trae como consecuencia la decadencia de las sociedades. Los políticos tenemos que hablar ya con la verdad, y por esa razón mi límite de tiempo es ese.

Los diarios de Chihuahua publicaron justo el ángulo de su tránsito a Va por México. Pero el video que distribuyó Ricardo Monreal y la versión estenográfica editan la pregunta completa del reportero y la respuesta íntegra.