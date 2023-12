Juan Pablo Adame fallece a los 38 años de edad, confirma su familia; padecía cáncer

Juan Pablo Adame había entrado a cuidados paliativos por cáncer en su casa la semana pasada, tras despedirse del Senado por la misma enfermedad.

Ciudad de Mexico, 5 de diciembre (SinEmbargo).- El Senador panista Juan Pablo Adame Alemán murió esta madrugada a los 38 años de edad, anunció Marco Adame, su padre, en redes sociales.

Marco Adame, papá del Senador suplente fallecido, informó la noticia a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, antes Twitter.

“Con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa y a mis hijos les comparto que mi hijo Juan Pablo Adame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida. Nos encomendamos a sus oraciones”, escribió.

Diversos actores políticos reaccionaron al anuncio de Marco Adame, quienes mandaron su pésame y expresaron mensajes de apoyo a la familia Adame Alemán.

Manlio Fabio Beltrones, exdirigente priista, publicó: “Gran ser humano. Inteligente, sensible y generoso. Me quedo con el recuerdo de su fortaleza en la enfermedad y ejemplo de tenacidad en la vida”.

Por su parte, Margarita Zavala, Diputada panista y esposa del expresidente Felipe Calderón, reconoció la labor de Marco Adame y Mayela Alemán en su crianza, y agradeció por la vida del Senador suplente.

“Gracias también a ustedes -queridos Marco Adame y Mayela Alemán– por el hijo que formaron y que compartieron. Gracias por su vida en medio de nosotros así como el amor a México y la fe que le transmitieron: Juan Pablo fue un gran mexicano y un buen católico que siempre vivirá en nosotros”, compartió.

Asimismo, Blanca Lilia Ibarra, Comisionada presidenta del INAI, lamentó la partida de Juan Pablo Adame, y mencionó que siempre lo recordará por su buen trato.

“Lamento mucho la partida de un gran ser humano como lo fue Juan Pablo Adame. Siempre lo recordaré con su trato educado, amable, respetuoso y alegre. Tuve el gusto de tratarle desde la Comisión Bicamaral del Canal del Congreso, donde fue integrante. QEPD”.

Así, otras personalidades de la vida política del país mandaron mensajes públicos a la familia, como Martha Tagle o Cecilia Soto.

Apenas el pasado 30 de noviembre, el Senador panista había entrado a cuidados paliativos en su casa por el cáncer de estómago que le aquejaba.

El panista publicó una carta en redes sociales, donde compartió la avanzada etapa del cáncer que tenía, y se despidió simbólicamente del Senado, pues su enfermedad “no dio tregua”, y confiaba en que el cielo lo esperaba.

Un día antes, el 29 de noviembre, su colega Josefina Vázquez Mota leyó ante el pleno del Senado la carta pública de Adame donde compartía su situación.

‘’Hoy entro a una nueva etapa de mi vida, mis oncólogos han sido muy generosos conmigo, han puesto lo mejor de sí para curarme hasta el momento, pero el cáncer no dio tregua. Toca entrar a cuidados paliativos, decidimos tomarlos desde casa, ese espacio de amor y seguridad que hemos construido Eli y yo durante nuestro matrimonio’’, escribió.

También invitaba a reflexionar y apreciar sobre disfrutar lo simple y cotidiano como algo extraordinario. ‘’No des por sentadas las cosas que haces cada día, te invito a que encuentres en cada acción lo maravillosa que es la vida y el regalo que significa disfrutar todos los pequeños detalles’’, se leyó en su carta.

El pasado septiembre, Migue Ángel Mancera, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado y exjefe de Gobierno de la Ciudad de México, solicitó licencia para separarse del cargo, y que en su lugar entrara Adame.

El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México refirió que la pausa era con el objetivo de que tomará posesión del cargo el suplente Juan Pablo Adame y cumpliera su sueño de ser Senador de la República.

‘’Voy a solicitar licencia, pero es por el apoyo a un compañero, un compañero querido en el Senado’’, comentó el político.

“Estoy aquí, dando una batalla por mi vida. El cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 más, pero no me voy a detener, no me voy a rendir. Les cuento esto para hacer conciencia de lo más importante que tenemos todos los seres humanos: la vida”, dijo su toma de protesta como Senador.

Cuando tenía 36 años, en abril de 2022, Juan Pablo Adame -entonces secretario técnico de la bancada del PAN en el Senado- dio a conocer que tenía cáncer de estómago y que ese mismo día iba a someterse a una primera cirugía, y en octubre del año pasado informó que enfrentaría su última quimioterapia.

Sin embargo, el cáncer no cedió, por lo que su compañera Josefina Vázquez Mota leyó su carta ante el pleno del Senado.

“Estoy muy en paz, con la tranquilidad y seguridad que Dios está conmigo, que no estoy solo. Sigo disfrutando la vida como un regalo diario, hoy solo asumo esta nueva situación de mi vida con la seguridad de que el cielo me espera, pero no seré yo, ni las expectativas de vida que me dan los doctores los que tienen la última palabra”, finalizó.