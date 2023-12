Edificio histórico del SME se subasta por corrupción de Esparza, acusan electricistas

El edificio del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Ciudad de México está en riesgo de remate debido a deudas de cuotas obrero-patronales desde 2009, que ascienden a 102 millones de pesos. El Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval (FAU), encabezado por el exlider sindical Rosendo Flores, acusó que ese patrimonio histórico de la clase trabajadora está amenazado por la opaca administración del actual líder sindical, Martín Esparza.

Ciudad de México (SinEmbargo). El icónico edificio que alberga al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) se encuentra en riesgo de ser rematado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) debido a la acumulación en la falta de pagos de las cuotas obrero-patronales desde el año 2009. La deuda asciende al menos a 102 millones de pesos, situación que ha llevado al sindicato a estar a punto de perder la propiedad del inmueble.

SinEmbargo buscó a la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas y en particular a su titular, Martín Esparza para abordar el tema, no obstante hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El edificio, diseñado por el renombrado arquitecto Enrique Yáñez, es conocido por resguardar valiosas piezas artísticas, entre ellas el mural “Retrato de la burguesía” de David Alfaro Siqueiros y el vitral “El desarrollo e impacto de la electricidad en la iluminación y fuerza” de Germán Reyes Retana.

Según la convocatoria publicada en la página del IMSS, el proceso de remate del edificio, que está embargado desde agosto de 2021, se llevará a cabo del 8 al 14 de diciembre, con un valor base establecido en 613 millones 204 mil pesos.

Para disidentes del sindicato, pertenecientes a la organización Frente Amplio de Unidad Jorge Tapia Sandoval (FAU), se trata de la continuación de los problemas que ha enfrentado el sindicato desde la administración de Felipe Calderón, quien desmanteló la empresa Luz y Fuerza del Centro.

Rosendo Flores, representante de la FAU, señaló en una entrevista con Sinembargo, que la organización ha estado advirtiendo desde hace días sobre la subasta del edificio y temen que, en caso de ser rematado, caiga en manos del cártel inmobiliario y sea convertido en una plaza comercial.

Flores destacó que el inmueble, ubicado en Antonio Caso 45, no sólo es una dirección, sino el lugar donde nació oficialmente el SME, que tiene sus raíces desde 1905, aunque fue reconocida oficialmente como sindicato en 1914. La fecha del remate coincide, además, con el aniversario del nacimiento oficial del SME.

“Este edificio que está en este momento con la amenaza de ser rematado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el día 8 de diciembre al día 14 de diciembre para nosotros es una flecha muy importante porque es el nacimiento oficial de nuestra organización”, señaló Rosendo Flores. “Esta parte es la que a nosotros nos interesa que se conozca, que sepan ustedes, que sepan todos, que sepan las autoridades, que este edificio embargado, en principio por la falta de cuotas obrero-patronales que se dejaron de pagar desde mayo de 2009”.

Este martes, el tema fue abordado en la conferencia matutina, donde Zoé Robledo, director del IMSS, señaló que el asunto ha sido parte de un diálogo constante en la Secretaría de Gobernación, donde el IMSS ha propuesto un convenio de pago en parcialidades como una medida que podría evitar el remate del edificio. Sin embargo, hasta el momento, parece que dicho convenio aún no se ha concretado, según lo expresado por el titular del IMSS.

“Al final de cuentas, creemos que, con un convenio de pago en parcialidades, se reducen las multas y demás se puede resolver. Se ha mantenido una comunicación permanente con el SME, particularmente con el líder, Martín Esparza. Ha habido muy buena disposición de su parte a esta posibilidad de diálogo, y esperemos en los próximos días tener una solución a esta controversia”, manifestó Zoé Robledo durante la conferencia.

Los integrantes de la FAU señalaron que la dirigencia sindical ha afirmado que se trata de un problema que el IMSS desenterró por intereses políticos y que el adeudo es solo del 2009; sin embargo, Flores aseguró que eso es mentira e hizo referencia a una entrevista realizada a Martín Esparza en 2015, en la que este admitió que existen adeudos hacia el IMSS.

“Hoy quienes están ahí en esas instalaciones argumentan que este es un reclamo de pago de parte del IMSS de mayo de 2009 y eso no es cierto, pero es desde ese entonces que no han pagado las cuotas […] Además, se dice, los del sindicato, que no han pagado porque no hay dinero y también han manejado que no les fue notificado el sindicato sobre el adeudo, que el IMSS nunca les notificó, pero hay información periodística y entrevistas y declaraciones de Martín Esparza, donde el 29 de 2015 se acepta que hay adeudos hacia el IMSS, y nadie nunca informó”.

Además, el exlíder sindical aseguró que en el año 2019, en una asamblea sindical, la dirigencia del SME aseguró que se asignarían 50 millones de pesos para el pago de cuotas obrero-patronales; no obstante, los disidentes del SME cuestionan si en realidad se hizo el pago pues los informes del IMSS afirman que no se han pagado las cuotas desde 2009 a 2020.

“Este edificio está embargado desde agosto de 2021, y las cuotas obrero-patronales no están siendo reflejadas sino hasta el 2020 y después de ese año ya no se ven reflejadas, porque se supone que las instalaciones que se embargaron, a las que se está cargando el IMSS este reclamo, pues rebasan el valor de los 102 mdp, entonces ya no le está cobrando al SME, pero en la práctica le está acumulando las cuotas obrero-patronales”, afirmó Flores.

El Sindicato Mexicano de Electricistas resurgió como cooperativa y, a seis años de que se extinguiera Luz y Fuerza del Centro, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto se firmó un convenio para que operara, con ayuda del gobierno, 14 plantas eléctricas y 4 centrales de ciclo combinado.

Como resultado de ese convenio se formó Fénix, una empresa del mercado eléctrico mayorista que nació en octubre de 2015 entre el SME-Cooperativa LF (49 por ciento) y la firma portuguesa Mota-Engil (51 por ciento).

No obstante, Rosendo Flores también acusó a Martín Esparza, secretario general del sindicato desde hace 15 años, de haber manejado con opacidad los recursos de la cooperativa Fénix, que es de los trabajadores de la extinta Luz y Fuerza.

Al respecto, el dirigente de la FAU también aseguró que hay documentos financieros públicos donde se asegura que esa empresa obtuvo millonarios ingresos por la venta de energía, mientras las deudas del SME con el IMSS no se saldaban.

“Por venta de energía que tiene el SME, a través de Fénix, ellos recibieron 15 mil millones de pesos de energía, entonces no pueden hablar ni argumentar, nadie de ellos, (ni Martín Esparza ni nadie) que no hay recursos para poder pagar 102 mdp”, destacó.

Sobre ese tema, indicó que ya entregó documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y se acercó a su titular Pablo Gómez para solicitar una investigación sobre el manejo de los recursos del SME, pero hasta la fecha no han recibido respuesta ni avances significativos.

La Compañía de Luz y Fuerza se componía por 44 mil activos y 22 mil jubilados hasta octubre de 2009 cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa encabezó su extinción. Dos de cada tres aceptaron la liquidación ante el decreto, pero 16 mil 599 quedaron en resistencia para que se respetara su contrato colectivo y antigüedad.

De los 15 mil 628 electricistas en resistencia –restando los 971 a quienes se dan las rentas vitalicias– solo 541 de ellos entraron a trabajar a la Generadora Fénix. Martín Esparza, vocal de Generadora Fénix y líder sindical; Humberto Montes de Oca, Secretario de Exterior del SME, al igual que el Secretario de Trabajo del SME (reelegido estas elecciones de junio), Eduardo Bobadilla, cotizan 1,887 pesos diarios ante el IMSS (unos 56 mil pesos mensuales cada uno), de acuerdo con la base del instituto del seguro social.

El riesgo inminente de remate del edificio en Antonio Caso, con una deuda estimada en 102 millones de pesos, es preocupante porque temen que el emblemático edificio caiga en manos de inmobiliarias y se pierda un patrimonio importante para los trabajadores. Aunado, señala que también hay preocupación de lo que ocurriría con los excedentes del remate.

“El riesgo es que este remate termine en manos de terceros con los que esté de acuerdo Martín Esparza, ya lo vimos; porque el interés es dinero y más dinero. […](Si el edificio se remata) esos 500 millones de pesos excedente, se los quedarían las personas que tienen la toma de nota ilegal, que sería Martin Esparza. Toco madera para que eso no pase”, concluyó.

