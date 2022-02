Marc Overmars deja directiva de Ajax tras enviar “mensajes inapropiados” a compañeras

Redacción deportes, 7 feb (EFE).- Marc Overmars, director de fútbol del Ajax, dejará el club holandés “con efecto inmediato” a causa de “una serie de mensajes inapropiados enviados a varias compañeras durante un periodo prolongado de tiempo”, anunció el club en un comunicado publicado la noche de este domingo en su página web oficial.

Añadió que para alguien en su posición “este comportamiento es inaceptable. Ahora lo veo también. Pero es demasiado tarde. No veo otra opción que dejar el Ajax. También tiene impacto en mi situación privada. Por eso pido a todos que nos dejen solo a mí y a mi familia”, añadió.

Director of Football Affairs Marc Overmars will leave Ajax with immediate effect. He made this decision after discussions in recent days with the Supervisory Board and CEO Edwin van der Sar and communicated his intentions to them.

— AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2022