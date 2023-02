El accidente de la Línea 3: destapa incidentes “anómalos” y el robo de cables

A partir del accidente ocurrido en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, el pasado 7 de enero, por el que uno de los conductores implicados se encuentra detenido, se han registrado otros incidentes que las autoridades han calificado de anómalos, que a su vez motivaron una serie de investigaciones que han derivado en la señalamientos acciones premeditadas así como el hallazgo del robo de cableado al interior de las instalaciones de este sistema de transporte y el despliegue de la Guardia Nacional en el mismo.

Ciudad de México, 6 de febrero (SinEmbargo).- El choque entre dos trenes sobre el tramo que une a las estaciones de La Raza y Potrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México no sólo dejó una estudiante fallecida y 106 lesionados, también confrontaciones políticas, un conductor detenido, señalamientos de acciones premeditadas e incluso denuncias y detenciones por actos vandálicos al interior de las instalaciones de este sistema de transporte, el más importante en la capital mexicana.

A partir de esta tragedia, se han registrado otros incidentes que las autoridades han calificado de anómalos, lo cual llevó que la Administración local encabezada por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum solicitara que el despliegue de miles de elementos de la Guardia Nacional. Además de diversas investigaciones que en días recientes revelaron el robo del cableado de cobre que forma parte de las instalaciones del STC y que ya llevó a la detención de varios implicados, según informaron las autoridades capitalinas.

El sábado 7 de enero de 2023, a las 9:16 horas de la mañana se registró un choque entre dos trenes en un tramo que une a las estaciones de La Raza y Potrero de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México. El saldo del accidente fue de una usuaria muerta, la estudiante de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) identificada como Yaretzi Hernández, y 106 seis personas heridas.

Luego del accidente en la Línea 3 del Metro capitalino, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades en dicho siniestro, la cual, tras varias semanas arrojó que la causa del choque fue provocado por dos causas: la quema dolosa de cables eléctricos y una conducción negligente, por parte de uno de los operadores implicados.

El pasado 27 de enero, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina dio a conocer que la indagatoria emprendida por esta dependencia halló que en la zona oriente de la estación Potrero, la quema de cables arrojó un problema en la señalética que fue alertada desde el día 6 de enero. Con esta alerta, detalló, el pilotaje debía realizarse de manera automática y no manual. Sin embargo, pese a esta alerta, agregó, el conductor del tren 24 “no se apegó a los lineamientos contenidos en sus manuales técnicos”.

En conferencia de prensa el funcionario detalló que el operador “excedió el límite de velocidad en Conducción Manual Restringida (CMR) y cambió a conducción en Pilotaje Automático, cuando está prohibido en marcha de seguridad. No se comunicó en ningún momento al Puesto de Control Central (PCC) para notificar el cambio de tipo de conducción y no realizó ninguna maniobra para detener el tren y evitar el hecho”, sostuvo.

Formulamos imputación contra Alfredo “N”, por su posible participación en los delitos de homicidio y lesiones, ambos culposos, ocurridos el 7 de enero en Línea 3 del @MetroCDMX. La audiencia se reanudará posteriormente, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) January 28, 2023

“Es de señalar que el conductor ya había hecho una vuelta de Indios Verdes a Universidad y conocía las condiciones, esto es, el establecimiento de la marcha de seguridad y la determinación de obedecer la señal de despacho bajo orden, que le indica al conductor que no puede avanzar, aunque tenga semáforo en verde, mientras no se le autorice”, añadió Lara, quien enfatizó que, además, no hubo un frenado por parte del conductor. “No existe evidencia de que el conductor realizara frenado de emergencia o alguna otra maniobra para detener el tren”, dijo.

Respecto a la quema de cables eléctricos, la Fiscalía capitalina determinó esta acción como dolosa, lo que puso en riesgo la conducción, por lo que se inició una carpeta de investigación por ataques a las vías de comunicación; mientras que el conductor fue detenido con una orden de aprehensión.

“Cabe señalar que lo anterior puede derivar en el delito de sabotaje, que se establece en el Código Penal bajo el que se rige esta Ciudad y consiste en dañar, destruir o entorpecer las vías de comunicación; y/o dañar o destruir instalaciones de servicios públicos, por lo que esta Fiscalía continuará investigando los hechos como daño doloso a sistemas de seguridad para encontrar a los responsables, sean internos o externos a la institución”, agregó el vocero.

Por su parte, el conductor, quien pese a que aún se encuentra hospitalizado ya fue vinculado a proceso por estos hechos, afirmó que él atendió al pie de la letra las indicaciones que le dieron, sin embargo, ahondó, ese día el túnel, ”estaba demasiado oscuro”, tras lo cual se impactó, así lo refirió durante una entrevista difundida por Radio Fórmula.

También aseguró que él conducía de manera adecuada y no de forma negligente como ha señalado la Fiscalía capitalina, y que, además, no le dieron ninguna indicación para detenerse “derivado de la falla de señalización”, por lo que sostuvo que no logra entender cómo sucedió el percance. “No fue culpa mía, hice lo mejor que pude con lo que tenía”, expresó el conductor, quien consideró que él también es una víctima de lo sucedido esa mañana.

Pese a que, tras la investigación, se corrió el rumor de que el conductor debería pagar más de 200 millones de pesos al STC Metro como reparación del daño causado en el choque, el viernes 3 de febrero, Ulises Lara, Vocero de la FGJ capitalina, aclaró que dicha afirmación es falsa, ya que no se le ha solicitado al conductor implicado en el choque ningún pago, ya que será el seguro con el que cuenta el Sistema el encargado de cubrir los gastos que se generaron por el accidente.

En conferencia de prensa dijo que la normatividad del STC “establece que en el propio sistema se hará cargo de cubrir los gastos por los daños producidos en caso de que, como producto de las actividades de sus trabajadores los trenes, instalaciones fijas y obras sufran algún daño”. Además, ahondó que si hubo una referencia “a la cantidad de 210 millones 244 mil 467 pesos con 13 centavos”, fue para dar a conocer el monto aproximado del daño por el accidente, pero que no se ha solicitado ningún pago al conductor, ya que el proceso se encuentra en una etapa inicial.

OTROS INCIDENTES “ANÓMALOS”

Desde el choque del pasado 7 de enero, se han registrado otros incidentes en las instalaciones del Metro, por lo que las autoridades capitalinas iniciaron una serie de investigaciones que hasta el momento han resultado en señalamientos de acciones premeditadas, como la propia Jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, lo consideró. Incluso el exdirector de esta red de transporte, Jorge Gaviño, comentó que dichos sucesos son “estadísticamente muy raros”.

En entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez para el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, el 13 de enero, la mandataria capitalina aseguró que su administración tiene probado que estos sucesos se tratan de “incidencias mayores de las que normalmente había habido”, y pese a que descartó hablar de “sabotaje” dijo que los recientes incidentes que se han presentado en el STC, entre ellos el choque del sábado 7 de enero, podrían tratarse de “acciones premeditadas”,

“Puede haber muchas acciones premeditadas, el hecho de que la caja negra no estuviera el sábado y otra información que va a proveer en su momento la Fiscalía General de Justicia para resguardar la propia investigación. Más que se echa a andar el tren después de que estuvo un día parado, en la tarde viene un problema con las zapatas, y al otro día viene un problema con la Línea 7 donde normalmente no había, o en la Línea 8, hay tubos que se están tirando a las vías cuando antes eran menos incidencias de los tubos que se tiraban, pues todo esto necesariamente nos hace decir ‘bueno, es atípico’ y tenemos que tomar decisiones porque hay mucha gente que se mueve en el Metro”, comentó Sheinbaum.

Asimismo, durante el anuncio del despliegue de la Guardia Nacional en instalaciones del Metro capitalino, el 12 de enero, reiteró que es necesario resolver estas anomalías que se han presentado porque —dijo— no son normales, un aspecto que se suma a la “inercia de décadas en donde no hay la atención necesaria al trabajo que se está haciendo todos los días. Pero aún con todo eso, yo insisto, hay anomalías que no deberían estar ocurriendo en el Metro y no son por mantenimiento”.

Desde el pasado 12 de enero, el Gobierno de la Ciudad de México desplegó alrededor de seis mil elementos de la Guardia Nacional al interior de las instalaciones del Metro capitalino, con el objetivo de vigilar y aumentar la seguridad de este transporte colectivo, así lo confirmó la mandataria local, quien reiteró que los eventos recientes en el este sistema de transporte “no son normales”.

“Después del trágico accidente que tuvimos en donde falleció una joven, ese mismo día en la tarde tuvimos un problema en la Línea 3 de una zapata del tren, al siguiente día se tuvo un problema en la Línea 8, el día de ayer en la Línea 5 con una llanta lateral”, explicó durante el anuncio en el que dio a conocer la incorporación de este cuerpo de seguridad.

La Guardia Nacional ya está en al menos 8 líneas del Metro. 📽️@Jordana_glez pic.twitter.com/pwg5Xl4aZL — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 12, 2023

Un día después, el 13 de enero, el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador detalló en conferencia de prensa que esta estrategia contemplaría el despliegue de cinco mil 796 elementos de esta corporación de seguridad, así como de 48 usuarios simulados con el objetivo de inhibir acciones en contra de la infraestructura, trenes y usuarios. También puntualizó que los efectivos de la Guardia Nacional estarán divididos en dos turnos (matutino y vespertino) y repartidos en las 190 estaciones de las 12 líneas del Metro que se encuentran disponibles.

Sheinbaum comentó a su vez en esa ocasión que su administración realizó una valoración interna “y al ver todos los números, al ver todas las acciones entendimos que estaba ocurriendo algo fuera de lo normal”, razón por la cual, agregó, se tomó la decisión de solicitar a la Guardia Nacional para resguardar las instalaciones de este transporte, el principal de la capital.

También descartó que detrás de estos incidentes haya un tema de presupuesto: “Hay más presupuesto en el 2023 de lo que hubo en el 2022 y en el 2022 de lo que hubo en el 2021”, detalló y puso como ejemplo la Línea 1 del Metro, la más antigua, en la cual se determinó que era muy difícil darle un mantenimiento mayor y por eso su Gobierno tomó la decisión de rehabilitarla integralmente.

OPOSICIÓN POLITIZA TRAGEDIA

Lo anterior en una especie de respuesta a políticos de oposición agrupados en la alianza Va por México, quienes tras el choque de la Línea 3 del Metro arremetieron en contra de la Jefa de Gobierno capitalino y exigieron que explique “la alarmante situación” de ese transporte colectivo, que también cuestionaron a Sheinbaum Pardo por no llegar al momento al lugar del incidente debido a que se encontraba en Michoacán, donde tenía programado un evento.

Entre las primeras figuras en pronunciarse se colocaron la Alcaldesa Sandra Cuevas, quien por medio de un video en sus redes sociales, la Alcaldesa de la Cuauhtémoc exigió a la Jefa de Gobierno de la capital una sesión de cabildos con carácter urgente para trabajar de manera coordinada ante los múltiples problemas que aquejan a los ciudadanos.

“En dónde estás Claudia Sheinbaum Pardo? Tu trabajo es aquí en la ciudad, tu trabajo sería estar invirtiendo en las vías de comunicación primaria. Tu trabajo es cuidar a los que vivimos en la Ciudad de México”, expresó.

Acudí al punto donde chocaron 2 trenes del metro, para apoyar a los afectados con servicios médicos. La corrupción y campaña anticipada de @Claudiashein está cobrando vidas. Le exijo sesión de cabildos de carácter urgente para trabajar en conjunto por #Cuauhtémoc y la #CDMX. #SC pic.twitter.com/nA7foEWFpx — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) January 7, 2023

Quien también se posicionó al respecto fue Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien calificó como “indignante” la situación ocurrida en la estación de Metro esta mañana. “La ineptitud del Gobierno es de niveles intolerables. La Ciudad de México tiene una prueba más de que Morena no sabe dar resultados”, escribió en una publicación en su cuenta de Twitter.

Que indignación ver lo que está pasando en el Metro La Raza, la ineptitud del gobierno es de niveles intolerables. La Ciudad de México tiene una prueba más de que Morena no sabe dar resultados. #MetroCDMX — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 7, 2023

Por su parte, Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la tragedia fue resultado de una “criminal negligencia, impunidad y falta de mantenimiento”. “Nuevamente, López Obrador protegerá a su ‘corcholata’ favorita como con la caída del Metro que dejó 26 muertos. Atención inmediata a los heridos, ¡pobre ciudad en manos de incapaces!”, publicó en su cuenta de Twitter el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.

La criminal negligencia, impunidad y falta de mantenimiento en el metro provoca otro choque. Nuevamente, @lopezobrador_ protegerá a su corcholata favorita como con la caída del Metro que dejó 26 muertos. Atención inmediata a los heridos, ¡pobre ciudad en manos de incapaces! — Marko Cortés (@MarkoCortes) January 7, 2023

En tanto, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, hizo un recuento de algunos accidentes del Metro durante el Gobierno de Sheinbaum, enlistando el choque en Tacubaya, en marzo de 2020; el incendio en el Centro de Control, en enero de 2021; y la caída de la Línea 12, que dejó 27 muertos, en mayo de 2021.

“Hoy, otro accidente en el Metro. La culpable #EsClaudia que insiste en gastarse el dinero de los capitalinos en su campaña ilegal; en lugar de dar mantenimiento al Metro”, sostuvo Zambran usando el hashtag que hace unas semanas se viralizó gracias a una “campaña de apoyo” a favor de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Mar 2020: Choque Metro Tacubaya Ene 2021: Incendio en Centro de Control May 2021: Tragedia Linea 12 Hoy, otro accidente en el #MetroCDMX La culpable #EsClaudia que insiste en gastarse el dinero de los capitalinos en su campaña ilegal; en lugar de dar mantenimiento al Metro. pic.twitter.com/WbWS3Hrzct — Jesús Zambrano (@Jesus_ZambranoG) January 7, 2023

“ES ESTADÍSTICAMENTE RARO”

A la consideración de acciones premeditadas por parte de la mandataria capitalina se suman las del exdirector del STC Metro, Jorge Gaviño, quien, en entrevista con los periodistas Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez, afirmó que los recientes accidentes que se han registrado en dicho sistema de transporte “son estadísticamente muy raros” pues en 53 de años de operaciones los incidentes graves “se pueden contar con los dedos de una sola mano”.

“El Metro es un Metro seguro, un metro que mueve millones de usuarios anualmente y los accidentes que han ocurrido recientemente son estadísticamente muy raros […] El Metro es muy seguro, estamos hablando de 53 años de funcionamiento y ha habido muy pocos accidentes graves, se cuentan con una sola mano”, dijo el pasado 2 de febrero para el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los recientes accidentes estén relacionados con el sabotaje en el sistema, Gaviño, negó que así sea, pero no descartó esta posibilidad. “La posibilidad existe siempre. Lo que hemos visto es que sí hay dolo para quitar el cable. ¿Cuál es la diferencia entre robo y sabotaje? Pues es la intención del que actúa. Si yo actúo para hacer un daño y cortar el cable para dañar el servicio sería un sabotaje. Si yo corto el cable para tener un ingreso malhabido pues es un robo. Estos dos delitos son delitos que perjudican al servicio de todas maneras”, dijo.

EL ROBO DE CABLES

Además, las mismas investigaciones que emprendió la Administración capitalina revelaron que durante el 2022, la red del STC sufrió el robo de 14 kilómetros de cable de cobre en el Metro, acción no pudo ser ejecutada “sólo por una persona, un indigente, sino que habla de un grupo del crimen organizado para decirlo con todas sus palabras”, así lo aseveró el actual Director General del Metro, Guillermo Calderón Aguilera.

El pasado 1 de febrero, al confirmar el delito, el funcionario no descartó que el crimen organizado estuviera involucrado en el mismo, ya que, desde su punto de vista, para transportar los 14 kilómetros de cable son necesarias aproximadamente 32 camionetas de una tonelada de capacidad, por lo que para ese trabajo se requieren varias personas.

“El año pasado hubo más de 14 kilómetros de sustracción, esto no puede ser una sola persona indigente, habla de un grupo de crimen organizado“, dijo en conferencia de prensa, en la que detalló que el robo se da en todas las líneas del Metro, principalmente en la 1, 2, 3, 5, A y B. Además, sostuvo que el común denominador de esas líneas es que tienen estaciones superficiales.

Puntualizó que es en la Línea 2, donde más se ha registrado robo, particularmente en los tramos entre Cuatro Caminos y Panteones, y entre Xola y Tasqueña; en la Línea 3, entre las estaciones de Indios Verdes y la Raza; en la Línea 5, entre los tramos de Instituto del Petróleo y Valle Gómez, y entre Aragón y Oceanía; en la Línea A, entre Pantitlán y Guelatao; y la Línea B, en el tramo que va de Ciudad Azteca a Bosques de Aragón.

El director del Metro explicó que el modus operandi de los presuntos delincuentes es romper la malla ciclónica e ingresar para robar el cable. Asimismo, añadió que entre 2022 y lo que va de 2023, el Gobierno de la capital registró que 14 mil 550 metros (101 mil 850 kilos) de los cables de alta tensión que alimentan las vías del Metro fueron robados para sustraer el cobre.

Por estos hechos, este mes se llevaron a cabo varias detenciones, informaron las autoridades capitalinas. Apenas el 2 de febrero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México confirmó que la dependencia ya realizó detenciones relacionadas con el robo de cables de cobre del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“Nosotros no tenemos registrado hasta el momento que hayan sido parte de los trabajadores del Metro, los detenidos que tenemos no han sido trabajadores del Metro, hemos informado de manera más precisa quiénes son, a quiénes hemos detenido, pero los detenidos que tenemos hasta el momento no son parte de la plantilla”, dijo el Secretario en conferencia de prensa, aunque no precisó el número de detenciones realizadas.

Ante la pregunta de si las personas detenidas pertenecen a células del crimen organizado, García Harfuch indicó que algunas sí, aunque destacó que “hay células más organizadas que otras”. “Hemos tenido robos de dos personas y hay otros que tenemos que le vamos a presentar dónde va una persona con toda tranquilidad caminando con unas cizallas para cortar un registro, eso es más organizado y también ya está detenida”, señaló el funcionario.

“Lo primero que nosotros hacemos es la detención y de esta personas que le comento de la última célula que tenemos, otra célula más grande que vamos a informar, y si hay complicidad lo vamos a informar”, agregó el Secretario de Seguridad capitalina.

