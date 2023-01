CRÓNICA | “Hace falta mantenimiento”: Usuarios se quejan luego del choque en Línea 3

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).– “Me siento insegura por saber que mi vida está en juego”. Así describe Analy, una estudiante, la sensación de usar el Metro de la Ciudad de México a dos días del choque de vagones registrado dentro del túnel entre las estaciones La Raza y Potrero de la Línea 3. Como ella, otras usuarias y usuarios temen usar el transporte y reclaman a las autoridades invertir en mantenimiento para garantizar su seguridad.

El tramo de las estaciones Indios Verdes a La Raza permanece cerrado desde la mañana del 7 de enero, por lo que la Secretaría de Movilidad capitalina habilitó una ruta de servicio emergente hasta el Metro Tlatelolco, ahí, esta tarde cientos de personas bajaron con prisa de los camiones RTP que por el momento realizan viajes gratuitos, otras parecían confundidas por trasladarse en una ruta distinta a la que diariamente usan.

Las estaciones que no dan servicio por el momento son Indios Verdes, 18 de marzo, Potrero y La Raza, recorrerlas en un día normal, con el Metro en funciones, toma unos 10 minutos, pero ahora, en el camión habilitado por la emergencia, el trayecto es de una hora, por ello, en el RTP las conversaciones de esta tarde tuvieron en común la molestia de usuarios por el tiempo.

Elvia Bárbara, quien lleva cuatro años trabajando en la limpieza de la Línea 3, dijo estar preocupada por la misma situación. Camino a su trabajo, la mujer criticó la falta de interés que las autoridades han mostrado para brindar mantenimiento al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

“Al Metro le falta mucho mantenimiento, la Línea 3 está muy averiada. El Gobierno no piensa que se lleva entre las patas a tanta gente, porque una sube porque lo necesita. La verdad no le ponen atención, la pérdida de la vida de tanta gente… Tienen una gran responsabilidad cuando la gente sube a esos medios y son necesarios para el trabajo, ni modo, los tenemos que usar. Si no hay mantenimiento esto va a pasar otra vez algún día, no sabemos cuándo”.