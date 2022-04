EU sanciona a las hijas de Vladímir Putin y prohíbe las nuevas inversiones en Rusia

Washington, 6 de abril (EFE).- Estados Unidos anunció este miércoles sanciones a las dos hijas del Presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la prohibición, junto a sus socios occidentales, a las nuevas inversiones en Rusia, tras la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha.

Un alto funcionario del Gobierno del Presidente Joe Biden explicó en una llamada con periodistas que las sanciones tienen como objetivo a las dos hijas de Putin, María y Katerina, así como a la esposa y la hija del Ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.

EU también ha castigado a miembros del Consejo de Seguridad ruso, entre los que figuran el exprimer Ministro Dmitri Medvédev y el Jefe de Gobierno actual, Mijaíl Mishustin.

Estados Unidos ya había sancionado a Putin semanas atrás, pero sospecha que el mandatario ruso “esconde sus bienes” detrás de familiares y amigos.

El Gobierno de Joe Biden también anunció la imposición, en coordinación con sus socios del G7 y de la Unión Europea (UE), de un veto a las nuevas inversiones en Rusia, lo que “intensificará el éxodo masivo” de empresas, puesto que 600 multinacionales ya han abandonado el país, dijo el funcionario estadounidense.

En paralelo, EU ha decidido bloquear totalmente los dos principales bancos rusos, tras la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha, donde han aparecido cientos de civiles muertos tras la retirada de las tropas de Rusia.

El funcionario detalló que las entidades afectadas son Sberbank, el mayor banco del Estado ruso, y Alfa Bank, las mayor institución financiera privada del país, que ya no podrán hacer transacciones con EU en ninguna divisa.

El Ejecutivo estadounidense ya había prohibido a estos bancos hacer transacciones en dólares como castigo por la invasión rusa de Ucrania, pero ahora la sanción se intensifica y supone “la acción más severa que se puede tomar en términos financieros”, precisó la misma fuente.

El funcionario subrayó que este nuevo paquete de sanciones se toma ante la “repugnante brutalidad” vista en la ciudad de Bucha y la “naturaleza despreciable del régimen de Putin”.

El Gobierno ucraniano y varios países occidentales, como EU, han acusado a Rusia de estar detrás de la presunta matanza de civiles en la localidad de Bucha, al noroeste de Kiev, descubierta hace unos días, algo que niega Moscú, que tilda las acusaciones de falsas.

Estados Unidos y sus socios occidentales han impuesto varias rondas de sanciones contra Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero.

Este martes, el Departamento del Tesoro estadounidense informó de la imposición de sanciones contra dos de las mayores plataformas que cobijan y permiten operar a organizaciones cibercriminales desde Rusia, el mercado negro Hydra Merket y el de cambio de moneda virtual Garantex.

Treasury is imposing full blocking sanctions on Sberbank, Russia’s largest state-owned bank, & Alfa-Bank, Russia’s largest private bank. Treasury is also targeting family members of President Putin & Minster Lavrov, as well as other officials complicit in the war against Ukraine.

— Treasury Department (@USTreasury) April 6, 2022