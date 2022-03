EU impone sanciones a 21 empresas tecnológicas y 13 individuos por ayudar a Rusia

Washington, 31 de marzo (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones contra 21 empresas tecnológicas y 13 individuos por ayudar a Rusia a evadir las sanciones contra ella por la invasión de Ucrania.

El Secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, explicó en un comunicado que entre los designados hay 17 entidades y 10 personas supuestamente implicadas en “redes de evasión de sanciones” para proporcionar tecnología occidental a Moscú.

Los otros tres individuos sancionados están presuntamente involucrados en “ciberactividades maliciosas”, precisó Blinken.

The United States is designating 21 entities and 13 individuals in order to target the Kremlin’s sanctions evasion networks and technology companies. We are steadfast in our resolve to hold the Russian Federation accountable for its aggression against Ukraine.

