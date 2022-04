Coachella cancela show de Ye West; The weekend y Swedish House of Mafia lo reemplazan

California, EU, 6 de abril (AP).- Swedish House Mafia y The Weeknd reemplazarán al rapero Ye en el Festival de Música y Artes del Valle de Coachella.

Un nuevo programa publicado el miércoles anuncia el cambio de último momento para el evento, que se llevará a cabo los fines de semana del 15 al 17 de abril y del 22 al 24 de abril en Indio, California.

Un representante de Ye, que cambió su nombre de Kanye West, no respondió de inmediato una solicitud de declaraciones de la AP. Un publicista de Goldenvoice, la empresa que dirige Coachella, tampoco respondió a una solicitud de información.

The Party & The After Party pic.twitter.com/8gT2bF3x5j

— Coachella (@coachella) April 6, 2022