CJNG usó 248 cuentas en EU para lavar dinero, revela el Departamento de Justicia

Los principales bancos empleados por el CJNG fueron Wells Fargo, Bank of America y JP Morgan Chase, aunque otros como US Bank y Citibank fueron empleados para ocultar, lavar y mover ganancias obtenidas.

Los Ángeles, 6 de abril (LaOpinión).- El poderío del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no se limita al territorio mexicano, pues en Estados Unidos también tiene redes de complicidad, no solo para el trasiego de drogas, sino también para lavar dinero, como lo reveló una investigación del Departamento de Justicia, que descubrió que miembros del grupo criminal usaron 248 cuentas bancarias para ocultar, lavar y mover las ganancias obtenidas de la distribución de narcóticos en el país.

Dicha investigación sacó a la luz los nombres de los bancos estadounidenses más importantes: Bank of America, Chase, Wells Fargo, Citibank y US Bank, así como de otras instituciones. Lo que no se reveló fue cómo se detectaron las cuentas relacionadas al crimen organizado, ni cómo se llegó al cártel de las cuatro letras.

Tres son los bancos que destacaron en la investigación por tener el mayor número de cuentas vinculadas al CJNG: Wells Fargo, con 123 cuentas; Bank of America con 80; y JP Morgan Chase con 25.

Si bien el lavado de dinero es algo común entre los cárteles de la droga, en este caso se apostó por un método novedoso, usaron empresas de envío de remesas, también transportaron efectivo en los mismos vehículos que cruzaron la droga por la frontera y se ayudaron de grupos asiáticos dedicados al lavado de dinero.

Aproximadamente 200 personas están involucradas en el manejo de las cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, aunque sus nombres no fueron revelados. La investigación tampoco indica durante cuánto tiempo estuvieron en operación.

¿QUIÉN DIRIGÍA EL LAVADO DE DINERO?

Aunque muchos nombres salieron a la luz durante la investigación, solo uno está ubicado como el responsable de dirigir el sistema de blanqueo de recursos: Rubén Velázquez Aceves, alías “El Ingeniero”, quien es considerado uno de los principales líderes del CJNG y un hombre de confianza de su fundador, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

El pasado lunes 3 de abril, “El Ingeniero” fue extraditado a Estados Unidos, donde es requerido y acusado de conspiración internacional para traficar droga y blanqueo de dinero.

