VIDEO: “Checo” Pérez revela el casco edición especial que usará en el GP de Miami

Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).- El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, reveló el casco edición especial que utilizará durante el Gran Premio de Miami, quintó del campeonato de la Fórmula 1 del 2022 y primero en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, “Checo” compartió las fotos y un video a detalle del nuevo caso, que cuenta con la bandera de México, los colores distintivos de la organización, su propio logo, el de sus patrocinadores y el de la escudería.

“¡Bienvenido a Miami! Una nueva tapa para el #MiamiGP”, escribió Pérez en la publicación en Instagram

“Hola amigos, estoy muy contento y feliz de estar en Miami enfrente de todos los latinos este fin de semana. Este es un casco muy especial para mí, un casco que sin duda es de los que más me ha gustado, todas las vibras de Miami, todo el clima, todos los colores, espero les guste”, dijo el tapatío en un video en su cuenta de Twitter.

Un casco muy especial el de este fin de semana. El color y el sabor de Miami en esta edición que espero les guste tanto como a mí #MiamiGP

A very special helmet for this weekend! All the Miami vibe on it! Hope you like it as much as I do. pic.twitter.com/CoxcEKDczr

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) May 6, 2022