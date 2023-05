FOTOS Y VIDEOS: Carlos III es coronado rey en Westminster con corona de San Eduardo

Por Danica Kirka y Jill Lawless

LONDRES (AP) — El rey Carlos III fue coronado el sábado en la Abadía de Westminster, en una ceremonia basada en tradiciones antiguas en un momento en que la monarquía británica enfrenta un futuro incierto.

Las trompetas sonaron dentro de la abadía medieval y la congregación proclamó “Dios salve al rey Carlos” cuando comenzó la ceremonia frente a más de 2 mil invitados, incluidos líderes mundiales, aristócratas y celebridades. Afuera, miles de militares, decenas de miles de espectadores y algunos manifestantes convergieron a lo largo de una ruta que el rey recorrió desde el Palacio de Buckingham en un carruaje tirado por caballos con adornos dorados.

Fue la última milla de un viaje de siete décadas para Carlos de heredero al trono hasta convertirse en monarca.

