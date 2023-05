Manchester City se encamina al título de la Premier League con triunfo 2-1 ante Leeds

MANCHESTER (AP) — Mientras que Sam Allardyce logró detener el sábado a Erling Haaland no pudo evitar el imparable paso del Manchester City hacia el título de la Liga Premier.

Con dos goles de Ilkay Gundogan en la primera mitad, los campeones defensores vencieron 2-1 al Leeds en el Estadio Etihad y extendieron su ventaja en la cima de la clasificación a cuatro puntos.

Pero los visitantes, en peligro de descenso y con un nuevo técnico en Allardyce, dieron un susto cerca del final cuando el suplente Rodrigo disparó poco después de Gundogan falló un penal.

Pero el City extendió su racha sin perder a 20 juegos en todas las competencias y acercó a Pep Guardiola a su tercer título de liga consecutivo.

Debido a que el Arsenal enfrenta un duro viaje a Newcastle el domingo, el City podría tener una ventaja más amplia tras el fin de semana.

El Leeds suma seis duelos sin ganar mientras pelea por sobrevivir.

El equipo de casa fue tan dominante que se pudieron dar el lujo de que su líder anotador tuviera un inusual mal día en el que falló varias oportunidades para agregar a su 51 goles en la temporada.

Incluso con el penal fallado de Gundogan, demostró ser el ganador. Anotando a los 19 y 27 minutos con asistencias de Riyad Mahrez.

Happy about 10 wins in a row 🖐🏼🖐🏼⚽⚽🎱💪🏼 2 goals scored, but I know it should have been my first hattrick 🙈🙋🏻‍♂️😅 Nevertheless a dominating team performance once again and a successful afternoon for us 💙 Ready for the Bernabeu now 🔥 #CmonCity 💥 pic.twitter.com/jmcfleFHuX

— Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) May 6, 2023