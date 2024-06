Claudio se sincera con panistas: la Presidencia era difícil, fuimos por contrapesos

Claudio X. González Guajardo fungió desde 2021 como uno de los liderazgos de la oposición. En su casa de las Lomas, por ejemplo, organizó una serie de reuniones a finales de 2020, en medio de la pandemia, para aglutinar al PAN y al PRI en un solo bloque electoral. También fue el impulsor de la candidatura de Xóchitl Gálvez.

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).– Claudio X. González Guajardo, el artífice del bloque opositor que fue derrotado por más de 30 puntos el pasado 2 de junio, reconoció que siempre supo que “era muy complicado” que Xóchitl Gálvez ganara la Presidencia, pero pensó “que nos íbamos a acercar lo suficiente para que nos legara eso una serie de contrapesos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, inclusive en los estados, y no fue el caso”.

González Guajardo había sostenido a lo largo de la campaña que Xóchitl Gálvez estaba a unos cuantos puntos de Claudia Sheinbaum, la hoy virtual Presidente electa. Ahora, admite que siempre supo que su candidata, a quien calificó como “una mujer de una honorabilidad y de una entereza y de una resiliencia que difícilmente podemos nosotros imaginar”, en realidad nunca tuvo oportunidad.

González Guajardo sostuvo una reunión con simpatizantes de Sociedad Civil México —organización dirigida por la panista Ana Lucía Medina— este fin de semana en Atizapán, en el Estado de México. Ahí aclaró que la Marea Rosa seguirá unida al PRI y al PAN “por el bien del país”, y por lo tanto descartó que el Comité Ejecutivo de Unid@s vaya a formar un partido, pero no desechó la idea de que algunos miembros de la sociedad civil intenten construir una alternativa partidista.

“La opinión mía y la opinión más importante que la mía, la del Comité Ejecutivo de Unid@S, es que la Marea Rosa, los simpatizantes de la marea rosa tienen que ser muy politizados, nuestra acción, ciudadanía, politizada, pero no partidista. Ese es el parecer del comité ejecutivo de Unidos porque la marea rosa es de millones”, declaró. “Eso no quiere decir que integrantes o miembros de Unid@s y/o de la Marea rosa intenten construir una alternativa partidista. Están en su derecho, es válido, es institucional”.

Con respecto a quienes han pedido olvidarse del PRI y PAN, los partidos que abanderaron a Xóchitl Gálvez Ruiz, su candidata, dijo que “por el bien del país” no pueden hacer eso. “¡No podemos hacer eso! Imagínense ustedes que nosotros ya nos olvidamos de ellos, ya no hablamos con los senadores panistas, con los senadores priistas o con los senadores emecistas. ¿Entonces quién nos va a defender en las Cámaras?”

“El PAN no es perfecto y tiene problemas estructurales importantes, pero se tiene que sanear, amigas y amigos. No es una cosa de ya olvidemos del PAN o ya olvidémonos de MC o ya olvidémonos de los partidos de oposición. No podemos hacer eso, porque está de por medio nuestro país”, sostuvo González Guajardo en medio de los asistentes que reconocieron haber votado por el PAN.

Claudio X. González ha estado involucrado en la política desde que participó en la campaña del priista Carlos Salinas de Gortari, luego fue el coordinador de asesores Luis Téllez durante la campaña presidencial de Ernesto Zedillo (1994-2000), para posteriormente asumir como el jefe de Unidad de Prospectiva de la Presidencia. Más recientemente, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto fue uno de los autores de la Reforma Educativa y de los principales críticos del magisterio a cuyos miembros calificó como “pinches delincuentes”.

González Guajardo fungió desde 2021 como uno de los liderazgos de la oposición. En su casa de las Lomas, por ejemplo, organizó una serie de reuniones a finales de 2020, en medio de la pandemia, para aglutinar al PAN y al PRI en un solo bloque electoral. También fue el impulsor de la candidatura de Xóchitl Gálvez, de quien dijo en esta reunión en el Estado de México:

“Xóchitl no era la candidata natural de esa coalición, hubiera sido otra mujer, otro hombre y creo que Xóchitl fue la candidata correcta. Una mujer de una honorabilidad y de una entereza y de una resiliencia que difícilmente podemos nosotros imaginar”.

Claudio X. sostuvo que una de los motivos de la derrota fue el papel de “la propaganda”, como la llamó, en la que a Gávez, “le pegaron el mote de la candidata del PRIAN. Y del PRIAN venían hablando durante cinco años en el sentido de que eso significa corrupción, de que eso significa pasado, de que eso significa oligarquía, de que eso significa abuso, etcétera, etcétera”.

“En lugar de que nuestra candidata le entregara frescura a la coalición, la coalición le entregó el discurso maniqueo, falaz, mentiroso del presidente a nuestra candidata. Y entonces millones y millones de mexicanos ya no la voltearon a ver, porque de alguna manera tenía una especie de pecado original”, expresó.

Pese a ello, el hijo de Claudio X. González Laporte, presidente de Kimberly Clark, sostuvo que no pueden dejar a un lados a los partidos: “Tenemos que pugnar por eso. Yo no soy del PAN, no soy del PRI, no soy del PRD, no soy de MC. No podemos soltar”.

Al hablar sobre lo que tendrán que llevar a cabo desde la Marea Rosa Claudio X. sostuvo que, primero, tienen que ir contra la “indebida sobrerrepresentación”, que hoy también denuncian el PRI y el PAN, partidos que en el pasado defendieron y se beneficiaron de esto y que ahora alegan una interpretación injusta de la Ley para quitarle a Morena y sus aliados PT y Partido Verde lo que ganaron en las urnas y les corresponde constitucionalmente, como señalaron expertos en materia electoral consultados por SinEmbargo.

“Esto se va a llevar un tiempo en lo que se procesa, las impugnaciones se deben resolver antes del 13 de julio, en ese momento se determermina cómo va el tema de la sobrerrepresentación en el INE y luego, si no queda como nosotros deseamos, o si queda como nosotros deseamos, alguien lo va a impugar y se va a ir al Trife (el Tribunal Electoral) y se va air Agosto. Entonces tenemos que estar listos para estas tareas”, indicó

González Guajardo también llamó a resistir el Plan C en caso de que sus impugnaciones en contra la sobrerrepresentación sean desestimadas. “Tenemos que estar encima de las y los diputados y de las y los senadores para que no se raje nadie. Nadie es nadie”.

