ENTREVISTA¬ El abismo entre la gente y jueces obligó a hacer una reforma: Consejera

Ciudad de México, 17 de junio (SinEmbargo).- Celia Maya García, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), aseguró que la Reforma al Poder Judicial surge de la necesidad de terminar con el abismo que existe actualmente entre los jueces y la sociedad y que por años fue normalizado.

En entrevista con “Los Periodistas”, Celia Maya resaltó la importancia de que el Poder Judicial sea cercano a la gente y se termine con la impresión que existe de que los jueces son personajes que están por encima de cualquier cosa.

“Llegó el momento de ver esta iniciativa que mandó a principio del año el presidente, una iniciativa muy importante porque tocó un punto como que todo el mundo olvidaba. El poder judicial a lo mejor desde su interior no lo ve, pero desde hace tiempo marcó un abismo entre la sociedad y el funcionariado, si era criticados no les afectaba, sentía que estaba por encima de cualquier crítica y de todo”.

Y agregó: “Es importante que el Poder Judicial esté cercano a la gente, que la gente no tenga esa impresión de llegas ante un poder que está por la nuestra y debes de llegar todo sumiso, bajando la cabeza”.

La Consejera señaló que existe un rezago importante en la impartición de justicia en el país, por ende, dijo, la reforma al Poder Judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador deberá agilizar los procedimientos para asegurar que las personas tengan acceso a la justicia de manera más inmediata.

“Hay un gran rezago en todo lo que es la justicia. Tendrá que venir una reforma que haga que los procedimientos sean más ágiles, que se pueda dar más pronto una respuesta a la gente en cuestión de justicia”.

Al ser cuestionada sobre cuál es el ambiente al interior del Poder Judicial una vez que se anunció la reforma, Celia Maya indicó que los jueces y magistrados estaban conscientes de que se necesitaba modificar varias cuestiones y afirmó que existe disposición de todos por participar en la discusión.

“Ya nos habíamos acostumbrado a que se aplazaba, a que no llegaba y que había que irle buscando la manera para que este poder diera su mejor respuesta, cuando lo que tenía que venir era instrumentar lo necesario para dar la respuesta que el pueblo reclama, se perdió la óptica y no se dio la solución”.

“Era un tema como que no se hablaba, pero se sabía que podía llegar este momento del cambio, solo había que esperar a la elección, si había una mayoría pues la reforma tenía muchas posibilidades de pasar. Ahorita creo que ya no hay duda de que esa Reforma se va a estudiar, desde luego no quiere decir que va a pasar fast track, ningún mexicano quiere eso, queremos que se oiga a los que piensan diferente. Lo que ya no queda duda es que la reforma tiene que modificarse, el Poder Judicial necesita modificarse, renacer como el fénix”.

Este día, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, presentó los resultados de las tres encuestas que se realizaron el fin de semana a nivel nacional para saber si la gente está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial que se enviará al Congreso de la Unión en septiembre, la cual propone que juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministras y ministros sean electos a través del voto directo del pueblo.

La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el principal planteamiento sobre la forma en que se pueden designar los puestos en el Poder Judicial de la Federación (PJF) recibieron un fuerte apoyo por parte de la mayoría de las personas encuestadas en los tres ejercicios. Dos de ellos estuvieron a cargo de las empresas Enkoll y De las Heras Demotecnia, ya que fueron unas de las casas encuestadoras que más se acercaron a los resultados de la elección presidencial; mientras que el tercer sondeo quedó en manos de la Comisión de Encuestas de Morena.

Sheinbaum Pardo celebró que son más las personas o el porcentaje de personas que está de acuerdo con impulsar la reforma al Poder Judicial. “Nosotros ganamos la elección con el 59 por ciento. Más del 59 por ciento considera que es necesaria una reforma y más del 59 por ciento está de acuerdo con que haya una elección directa”, remarcó.

“Estas encuestas son información. Es información para ser considerada en esta discusión que se va a abrir estos días. Me informó hace un rato Ricardo Monreal que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reúne estos días, se vuelve a reunir la Permanente y ellos ya nos van a informar cómo van a hacer este Parlamento Abierto”, agregó en conferencia de prensa.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado